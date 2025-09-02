Las letras son las protagonistas en Manizales en la Feria del Libro

Manizales

Desde el 1ro y hasta el 7 de septiembre, Manizales será el epicentro de la edición número 16 de la Feria del Libro, donde la literatura y los eventos culturales, serán los principales protagonistas en la agenda de la ciudad.

La Feria del Libro de Manizales se presenta como un evento que transformará la capital caldense en un vibrante epicentro regional de la literatura y la cultura. Bajo la temática “Habitando la montaña”, esta edición promete una inmersión profunda en la riqueza cultural y territorial de la región andina, generando una atmósfera de gran expectativa y emoción entre los habitantes y visitantes, así lo destacó Darío Arenas Villegas, vicerrector de Proyección Universitaria de la Universidad de Caldas, quien ha anunciado una programación excepcionalmente diversa y enriquecedora.

Actividades en la Feria del Libro

La Feria del Libro de Manizales ofrecerá una amplia gama de actividades diseñadas para todos los públicos y edades, con un especial énfasis en la franja intergeneracional. Esto significa que tanto niños y jóvenes como adultos y personas mayores encontrarán espacios y eventos pensados para su disfrute y aprendizaje.

La magnitud del evento se refleja en la impresionante cifra de más de 300 invitados, entre los que se cuentan renombrados autores nacionales e internacionales, así como expertos en diversas disciplinas culturales.

Aoife Bernal, una de las organizadoras, destacó que “este año venimos súper recargadas con novedades. Tenemos dos espacios nuevos dentro del Centro Cultural Rogelio Salmona, que son unas carpas que se llama Guayacán Amarillo y una que se llama Selva Nublada, que es una posibilidad de tener más programación, pero también de recibir más público”.

Los invitados

9 son los países invitados a este gran evento donde participarán autores como Dahlia La Cerda de México la cual había sido pedida por el mismo público “ampliamos nuestra oferta en términos de programación infantil y juvenil, también en términos de apoyar o darle un espacio a la población mayor y también para este año tenemos pues la novedad que nos estamos preguntando por la inteligencia artificial dentro la literatura. Tenemos tanto invitados que están a favor de la creación de literatura mediada por inteligencia artificial, como otros que justamente revisan de forma crítica esta posición. Y también vamos a tener talleres”, destacó.

Programación

Se han programado más de 300 eventos, que incluyen conferencias magistrales, conversatorios íntimos, talleres interactivos, recitales poéticos, proyecciones audiovisuales y, por supuesto, numerosas presentaciones de libros.

Entre los autores más destacados que engalanarán esta edición se encuentran figuras de la talla de Héctor Abad Faciolince, reconocido por su narrativa conmovedora y su agudeza crítica, y Mario Mendoza, maestro del suspenso y la literatura oscura que conecta con un público amplio y diverso.

La Feria del Libro de Manizales no es solo un espacio para la compra de libros, se ha venido convirtiendo en una plataforma para el fomento de la lectura, el debate de ideas, la promoción de la diversidad cultural y social.