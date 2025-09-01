Más de 15.000 alumnos de colegios y universidades de Manizales se benefician con tarifa diferencial

Manizales

Hoy arrancó el programa de tarifa diferencial que favorecerá a 15.600 estudiantes de las instituciones educativas, universidades y el SENA, con el objetivo de que tengan beneficios en sus desplazamientos desde sus hogares hasta las aulas. Jorge Eduardo Rojas, alcalde de Manizales, asegura que en total durante el desarrollo de dicho programa en esta y las siguientes vigencias, más de 48.000 estudiantes de establecimientos educativos y universidades tendrán este beneficio.

“Ponemos en marcha una tarjeta que da inicio al programa y comenzamos con el cable aéreo por los equipos tecnológicos, pero estamos luchando con las empresas de transporte urbano. Aquí no hay problema de plata porque el concejo la aprobó y la tenemos para apoyar el subsidio en busetas. Cuando hacen las cuentas pagando el pasaje como está, multiplicamos eso por una semana, mes y año, es un dinero importante para la familia, entonces ahora con este ahorro podrán disponer para libros, alimentos, etc”.

El concejal Juan Camilo Muñoz, cuenta cómo a través del Plan de desarrollo se propuso crear un fondo para la financiación dirigida a la tarifa diferencial logrando su lanzamiento. “Estoy contento por este proceso que fue largo. En el presupuesto de octubre buscamos que quedaran ahorrados los recursos. El arranque de este año trabajamos de la mano con la alcaldía para presentar el proyecto de acuerdo, en mayo se aprobó, el lanzamiento lo íbamos hacer el 18 de agosto, pero se aplazó, presentamos la ponencia y en segundo debate se aprobó y hoy logramos esto que es histórico”.

Las tarjetas serán entregadas a los estudiantes, sin embargo habrá algunas excepciones, el secretario de Educación, Andrés Felipe Betancourth, menciona cuáles son. “Lo excluye tener contravenciones de policía vigentes que no se hayan cancelado o que sean deudores del municipio”. Además, explica cuáles son los criterios de elegibilidad.

“Tener matrícula vigente y ser de estratos uno, dos o tres. A partir de eso, hay criterios de priorización; de acuerdo al estrato, en orden ascendente, es decir, primero aquellos estudiantes de estrato uno, luego dos y después tres. Adicionalmente, hay que hacer una selección, serán primero los estudiantes que tengan certificación de discapacidad o que también estén vinculados con alguna actividad deportiva certificada por la Secretaría de Deporte”.

Se espera que en las próximas dos vigencias, se destinen $ 6.000 millones para aplicar el subsidio de la tarifa diferencial en el servicio público y se estudiará cuánto sería la inversión para la aplicación del sistema tecnológico en las busetas y colectivos.