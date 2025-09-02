Juan Cebolla sobre accidente de trapecista en Cali: está bien y lista para volver al show

Recientemente, se viralizaron videos donde se evidenciaba la caída de una trapecista del circo de los hermanos Gasca durante uno de sus shows. En estos, se veía como la artista perdió el equilibrio y cayó al vacío.

Juan Cebolla, trapecista “Colombo-Mexicano” y una de las principales figuras del circo de los Hermanos Gasca, aclaró lo sucedido y el estado de la artista en La Luciérnaga de Caracol Radio.

Según el famoso trapecista, el incidente sucedió el día de ayer, 31 de agosto, en el último show del día del circo de los Hermanos Gasca en Cali, alrededor de las 7:30 PM, la joven artista se encontraba realizando un acto sobre una cuerda tensa, donde al momento de realizar un ‘split’ o apertura de piernas, “perdió la concentración y cayó al vacío”.

Afortunadamente, Cebolla aseguró que en el punto donde cayó la trapecista, se encuentra un colchón inflable de 10x6 metros colocado de forma estratégica, para evitar accidentes de ese tipo.

Además, aclaró que la persona del video es Dayana Rodríguez, una joven de 19 años, que fue rápidamente atendida por los paramédicos del circo, quienes se aseguraron que no tuviera ningún tipo de lesión. Además, aseguró que Dayana, luego del incidente, dijo "No, no me pasa nada, mañana me vuelvo a subir".

Acerca del manejo que se le da a estas situaciones durante el evento, la gran figura del circo comentó que es muy importante ser claros con el público, pues como es de esperarse, luego de que evidencian un incidente de ese tipo, las personas quedan en shock, y más en este caso, ya que la caída se dio en una de las primeras acrobacias.

Por tal razón, a pesar de que el show sigue, tanto las personas como los demás acróbatas se ponen muy nerviosos y tensos, debido a esto, luego de conocer que la trapecista no había tenido ningún golpe de gravedad y que se encontraba bien, se para la función y se aclara la situación con el público, pues de esta forma se tranquiliza el ambiente para continuar con el espectáculo. Además, al finalizar el evento, apareció la artista que tuvo el incidente para despedir a las personas.

Juan Cebolla comentó también, que en actos como el que realizó Dayana, sobre el alambre tenso, o en el acto del globo de la muerte o el péndulo fantástico, son espectáculos que históricamente se realizaban sin ningún colchón y sin ninguna protección; sin embargo, según Cebolla, desde el circo de los Hermanos Gasca, la prioridad es proteger a sus trapecistas, malabaristas y motociclistas, porque dentro de sus funciones existen incidentes que pueden suceder y la idea no es que se lastimen o se dañen los artistas, y así como ha cambiado el circo durante los años, también se pueden evitar ese tipo de accidentes.

Según esto, añadió que han implementado nuevas instrucciones y han modernizado la seguridad de los artistas, pero sin dejar a un lado, que en la vida de circo, la vida que aman, no están exentos de que les puedan suceder ese tipo de incidentes.

