“James me felicitó por mi fichaje”: Luis Díaz y su historia contada por el Bayern Múnich

Luis Díaz está con la Selección Colombia en Barranquilla, pero su equipo no se olvida de él. El Bayern Múnich aprovechó estos días de para internacional para revelar una emotiva entrevista con el colombiano en la que cuenta detalles de su vida.

En el artículo, Lucho cuenta cómo fue su infancia en Barrancas y su sentimiento por el lugar en el que nació, también habla de sus compañeros de Selección y confirmó que cuando era niño veía en la Guajira a referentes del Múnich como Robben y Ribéry.

También confesó que su crecimiento fue difícil porque no estaba bien alimentado y eso hizo que el fútbol le costara pues no le alcanzaba el físico para rendir en los entrenamientos. Y recordó cómo su papá lo ayudaba a hacer ejercicios con el balón.

¿Qué más dijo Luis Díaz en la entrevista con el Bayern Múnich?

Sus primeros recuerdos del Bayern Múnich: "Siempre he visto mucho fútbol. Cuando estoy en casa, lo veo todo. Mis primeros recuerdos del FC Bayern son Robben y Ribéry. Y luego también había un jugador llamado Schweinsteiger, ¿no? Recuerdo muy bien la final de la Champions League de 2013, que ganó el Bayern contra el Dortmund. Eso me marcó“.

Barrancas: "Mi Barrancas es maravillosa! Por nada del mundo cambiaría este lugar por otro. Lo amo y siempre siento un poco de nostalgia por mi familia, mis compañeros de colegio y mis amigos de la infancia, casi todos los cuales siguen viviendo allí“.

La enseñanza de su padre, Mane Díaz: “Nuestro padre daba mucha importancia a que trabajáramos mucho con el balón. Así que hacíamos muchos ejercicios similares a los del juego. Por lo demás, siempre se trataba de controlar el balón y pasar. Y él siempre decía: Goles son amores”.

Su llegada a Junior: “Nos pesaban todos los días y yo al principio pesaba 58 kilos, ¡imagínate! Estaba muy delgado. No tenía nada de músculo. Pero para mí eso nunca fue un problema. Solo quería jugar al fútbol y mejorar".

Su comida favorita: “¿En Colombia? Arroz con coco y pescado rojo frito. Y en mi casa, en La Guajira, lo que más me gusta es el cordero asado con bolitas de harina de maíz".

¿Qué le dijo James Rodríguez?

Luis Díaz contó en la entrevista que su compañero de la Selección Colombia, con quien jugará los partidos de la Eliminatoria Sudamericana ante Bolivia y Venezuela, le habló cuando se dio su fichaje con el Bayern Múnich.

“James me felicitó por mi fichaje por el Bayern. Me dijo que era el club perfecto para mí y que seguro que me sentiría a gusto en Múnich. ¡Me deseó muchos títulos!“.

Recordó cómo fue su relación con el entrenador alemán Jurgen Klopp quien lo dirigió en el Liverpool, “me abrazó y me dijo que era bienvenido y que podíamos hablar de todo. Me dio la sensación de que estábamos en la misma onda. Klopp tiene una energía fantástica, siempre estaba de buen humor, era muy cordial. ¡Los alemanes no son tan fríos como dicen algunos!“.

Y le dio un mensaje a alguien muy especial, su yo de 10 años, “al Luis de diez años le diría que siga siendo tan modesto como es. ¡Y que nunca pierda su voluntad de ganar! Para nosotros, los futbolistas, es importante mantener siempre el hambre de victoria".