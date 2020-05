Habitantes del barrio El Paraíso salieron de sus casas para protestar

Los habitantes del barrio El Paraíso, desesperados por la situación que están viviendo tras más de dos meses de aislamiento y la falta de recursos para su manutención, salieron a las calles a protestar bloqueando la calle principal de esa localidad, señalan que no han recibido las ayudas de la alcaldía municipal y que necesitan apoyo ya mismo porque hay hambre y necesidades en sus hogares.

“Hace dos meses le mandé una lista y no ha habido solución, le he mandado varas listas y no han resuelto nada, la gente ya se tiró a la calle, casi me linchan hoy que porque yo como presidente de la Junta de Acción Comunal, no servía para nada, entonces se lanzaron a las calles y yo los esto apoyando, les dije que hagamos una manifestación pacífica, sin violencia, nada de niños, todos con tapabocas y vamos a guardar una distancia de unos a los otros”, explicó Serafín Atehortúa, de la Junta de Acción comunal del barrio El Paraíso

Los habitantes de este barrio conformado por 450 viviendas donde en promedio viven cuatro personas por cada una, viven en su mayoría de lo que reciben día a día y otros, debido a las dificultades que han generado las medidas de prevención, han perdido sus trabajos, por lo que es apremiante que la administración municipal los oiga y tome medidas para por lo menos tener una alimentación básica que aliviane su situación.

“Estamos protestando para que el alcalde venga, haga presencia y traigan los mercados, porque yo sé que la alcaldía tiene mercados y están represados y se van a dañar por no entregarlos, el alcalde hace pantalla por televisión, por la radio, riéndose y diciendo que está colaborando, así que no me parece eso, que diga esas cosas, porque este alcalde no nos ha dado la cara”. Señaló el líder social.

Afirma que lo llamaron funcionarios de la alcaldía y le indicaron que en uno o dos días les llegarían las ayudas, pero reitera que la comunidad no se moverá des las calles, hasta no tener una solución.

