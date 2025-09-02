Gobernación de Boyacá intervendrá dos puentes en el municipio de Pauna

La Secretaría de Infraestructura de Boyacá inspeccionó los puentes Ibacapí y La Tunera, en los que se realizará mantenimiento / Foto: Alcaldía de Pauna.

Pauna

Debido a las fuertes lluvias que azotaron por casi dos meses el municipio de Pauna, dos puentes que se encuentran en vías departamentales tuvieron graves afectaciones y serán intervenidos por la Gobernación de Boyacá.

Desde la Secretaría de Infraestructura de Boyacá realizaron una inspección de los puentes de Ibacapí y La Tunera donde se les encontraron afectaciones estructurales, por esta razón, en las próximas semanas se les realizarán obras de mantenimiento.

“Desde hace varios meses hemos venido en constante diálogo y visitas con la Secretaría de Infraestructura para analizar la condición de los puentes actuales que tenemos en el municipio de Pauna, pero específicamente en las vías departamentales, donde tenemos el puente del Plan de Ibacapí y el puente La Tunera. De acuerdo con las solicitudes que nosotros realizamos, si alguna información que se envió a la Unidad de Gestión del Riesgo de Boyacá y a la Secretaría de Infraestructura, la semana pasada se realizó una visita por parte de Infraestructura Departamental y los contratistas para realizar intervención de mantenimiento a estos dos puentes”, aseguró Julio Ramiro Peña, alcalde de Pauna.

De acuerdo con los análisis realizados por la secretaría de Infraestructura, en ambos puentes se encontraron afectaciones en los estribos.

“Efectivamente ya se definieron las labores frente al tema del proceso de mantenimiento de acuerdo a la contratación que realizó la Gobernación, según ese análisis que hizo la Secretaría de Infraestructura, se determinó que básicamente el puente del Plan de Ibacapí tiene una afectación en los estribos y estábamos perdiendo banca, entonces lo que se va a realizar es una intervención de mantenimiento de estribos para evitar que el agua siga socavando y el agua siga perjudicando la estabilidad de este puente. Y frente al tema del puente La Tunera, se va a hacer un reforzamiento, un mantenimiento a la placa y a un estribo que presenta cierto deterioro”, añadió el mandatario.

El proceso de contratación de la obra de mantenimiento de los puentes Ibacapí y La Tunera ya se adelantó y a más tardar en 20 días comenzarán los trabajos de mejoramiento en estas estructuras metálicas.