Actualidad

Proyectos de huertas y viveros llegan a comunidades rurales e indígenas en Santa Marta

Con una inversión cercana a los $926 millones, en la Troncal del Caribe avanza.

Proyectos de huertas y viveros llegan a comunidades rurales e indígenas en Santa Marta

Santa Marta

Santa Marta oficializó el proyecto Fortalecimiento del Consejo Distrital de Desarrollo Rural, Pesquero y Ambiental (Coderpa), como parte de la estrategia Ruta Rural Santa Marta 500+ de la Alcaldía.

De acuerdo a lo dicho por Carlos Pinedo, alcalde de la ciudad, esta iniciativa beneficia a productores rurales de Minca, Bonda, Guachaca, Taganga y comunidades indígenas, promoviendo huertas y viveros sostenibles con enfoque cultural y ambiental.

Como parte del proyecto, 20 comunidades indígenas (11 Kogui, 5 Arhuacas, 3 Wiwa y 1 Narakamanta) recibieron 40 kits de huertas comunitarias, mejorando el acceso a alimentos frescos, fomentando la economía local y el trabajo asociativo.

Lea también: Acuerdan Mesa Regional para adquisición de tierras y protección de la Línea Negra en el Magdalena

La subsecretaria de Desarrollo Rural, Yorlenis Suárez, explicó que esta inversión, de 926 millones de pesos, hace parte del programa de huertas y viveros del Quinto Centenario, enfocado en la seguridad alimentaria y el desarrollo económico.

Adicionalmente, se entregaron 70 huertas familiares y 40 viveros de cacao a campesinos de Guachaca, con herramientas, semillas y asistencia técnica. Estas acciones fortalecerán la economía familiar, generarán empleos y promoverán una producción rural sostenible y legal, contribuyendo a la paz territorial y al desarrollo social.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad