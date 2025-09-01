Proyectos de huertas y viveros llegan a comunidades rurales e indígenas en Santa Marta

Santa Marta

Santa Marta oficializó el proyecto Fortalecimiento del Consejo Distrital de Desarrollo Rural, Pesquero y Ambiental (Coderpa), como parte de la estrategia Ruta Rural Santa Marta 500+ de la Alcaldía.

De acuerdo a lo dicho por Carlos Pinedo, alcalde de la ciudad, esta iniciativa beneficia a productores rurales de Minca, Bonda, Guachaca, Taganga y comunidades indígenas, promoviendo huertas y viveros sostenibles con enfoque cultural y ambiental.

Como parte del proyecto, 20 comunidades indígenas (11 Kogui, 5 Arhuacas, 3 Wiwa y 1 Narakamanta) recibieron 40 kits de huertas comunitarias, mejorando el acceso a alimentos frescos, fomentando la economía local y el trabajo asociativo.

La subsecretaria de Desarrollo Rural, Yorlenis Suárez, explicó que esta inversión, de 926 millones de pesos, hace parte del programa de huertas y viveros del Quinto Centenario, enfocado en la seguridad alimentaria y el desarrollo económico.

Adicionalmente, se entregaron 70 huertas familiares y 40 viveros de cacao a campesinos de Guachaca, con herramientas, semillas y asistencia técnica. Estas acciones fortalecerán la economía familiar, generarán empleos y promoverán una producción rural sostenible y legal, contribuyendo a la paz territorial y al desarrollo social.