“Back In Da House” el nuevo trabajo musical de Proyecto Uno

Fiel a su estilo innovador, el grupo de merengue hip hop Proyecto Uno vuelve con un nuevo proyecto para los amantes de la música con “Back In Da House”. Este nuevo trabajo fusiona géneros como funk, disco, R&B, hip hop y merengue, creando una banda sonora fresca que conecta lo clásico con lo contemporáneo.

Se destacan las canciones “Regresa Al Nido” y “Homenaje a Sandy & Papo” entre otras. “Teníamos tiempo sin lanzar una producción musical, así que decidimos volver a nuestra esencia, sin fijarnos demasiado en tendencias actuales. Inicié un proceso de ponerme a mezclar viejos discos de vinilo para buscar la inspiración necesaria y escribir nuevos temas”, comentó Nelson Zapata, fundador de Proyecto Uno.

Cortesía: Proyecto Uno Ampliar

El álbum también cuenta con la participación de invitados especiales: el colombiano Jerau, el grupo Fulanito y The Mad Stunt Man, quien ya había colaborado con la banda en éxitos históricos como “Latinos” y “Mueve la cadera”. Con “Back In Da House”, Proyecto Uno reafirma su legado como pioneros en la fusión de ritmos latinos y urbanos, a la vez que celebra tres décadas de historia musical con una propuesta que promete conquistar a nuevas generaciones.

La producción estuvo a cargo de Nelson Zapata, Gabriel Torres (Kid G), Winston De Jesús, Edwin García, Paul Ureña y Dennis Nieves, con mezcla de Raymundo (Juanchy) Tavares y masterización de Boris Milan. Las composiciones fueron lideradas por Nelson Zapata, Gabriel Torres y Paolo Tondo, junto a aportes de reconocidos autores como Roy Tabaré, Winston De Jesús, Gerardo Rodríguez, Marcela Arciniegas, Paul Ureña, Stefano Marchetti y Agustín Espina.