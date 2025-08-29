Festival Freedom en Medellín: ¿Qué trae la versión 19 del evento? Artistas, fechas y conferencias

Freedom 2025: El groove, el techno y la música electrónica se toman Medellín (Foto Cortesía del festival).

En febrero de 2026, Medellín volverá a vibrar con la fuerza de la música electrónica. Durante los días 6, 7 y 8, Plaza Mayor será el epicentro de la edición número 19 del Festival Freedom, un encuentro que busca una experiencia única de 72 horas continuas de techno, tradición y tecnología.

De esta manera, más de 20 mil personas llegarán desde distintas partes del mundo para vivir un evento que se ha consolidado como el festival de música electrónica más influyente y con mayor trayectoria de Sudamérica.

Por otra parte, el Freedom es un espacio para bailar y disfrutar de los grandes referentes del techno, pero también un escenario donde se cruzan la innovación, el arte digital y las expresiones urbanas.

En cada edición, la eterna primavera se transforma en un punto de convergencia cultural que celebra la diversidad y la creatividad. Con esta nueva entrega, el festival busca reafirmar su compromiso de seguir marcando tendencias y proyectando a Medellín como capital de la música electrónica en la región.

Un cartel con figuras históricas y nuevas generaciones

El Festival Freedom 2026 ha relevado su identidad con la primera fase de un cartel que promete hacer historia en la música electrónica.

Entre los nombres confirmados destacan figuras legendarias del techno underground como Adam X, Shed, Mark Williams y Jhonny D, artistas que con su trayectoria han definido el sonido de varias generaciones y que debutarán en este escenario tan esperado.

La presencia de estos artistas refuerza la esencia del festival como un punto de encuentro para quienes valoran la autenticidad y la evolución de este género. A este grupo de pioneros se suman representantes de la escena contemporánea que han conquistado clubes y festivales alrededor del mundo.

Talismann, Gigi FM, Benales, Stojche, Luigi Tozzi y Holden Federico aportarán frescura y nuevas visiones sonoras, garantizando un viaje musical diverso.

Adicionalmente, la participación de Dasha Rush, reconocida por integrar la música con artes visuales y performances inmersivos, confirma que el Freedom no solo es un festival de techno, sino una experiencia cultural integral que trasciende fronteras.

Una experiencia más allá de la música

Tenga en cuenta que el Freedom 2026 llegará a Medellín como una celebración que trasciende lo musical para convertirse en un verdadero encuentro cultural.

Durante tres días, el festival desplegará tres escenarios vanguardistas dedicados al techno y al house, diseñados para ofrecer experiencias sonoras únicas y de gran impacto.

No obstante, la propuesta va mucho más allá de la música. Este evento integrará una agenda académica compuesta por charlas, paneles y espacios de diálogo que permitirán explorar el presente y futuro de la cultura electrónica.

Desde otra perspectiva, esta dimensión formativa busca tender puentes entre generaciones, brindando a los asistentes la oportunidad de reflexionar sobre el papel de la música como motor de transformación social y como lenguaje universal.

Finalmente, hay que decir que Medellín se consolida como un epicentro global del techno, reafirmando su liderazgo en la región. Por ende, el Freedom ha dejado claro que se mantiene fiel a su espíritu de ritual colectivo, en el que la innovación, la comunidad y la creatividad convergen para mostrar cómo la música electrónica puede ser una fuerza inspiradora y profundamente transformadora.