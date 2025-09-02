“Espero no me caiga un dron israelí en Palacio y nos acabe”: Petro en Foro Mundial sobre Migración

El presidente Gustavo Petro instaló la XV Cumbre del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo en Riohacha, en el que habló sobre varios temas, a propósito de las leyes de Estados Unidos y Europa, y la situación entre Israel y Gaza.

Aseguró que las leyes de migración en Estados Unidos y Europa “son fascismo”, y que es hora que Latinoamérica alce la voz y los presidentes dejen de agachar la cabeza frente a una problemática que los afecta a todos.