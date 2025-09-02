En Ibagué 46 personas han muerto en accidentes de tránsito en lo corrido del 2025

Ibagué

El secretario de Movilidad, Ricardo Fabián Rodríguez, reveló que, durante el último comité local de autoridades de tránsito del país, se habló de la preocupación que existe entre las autoridades por el aumento de personas muertas en accidentes de tránsito.

“Exponíamos y veíamos como desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial se revelaba un incremento de muertes y esto va muy acentuado en los conductores de motocicletas”, dijo Ricardo Fabián Rodríguez.

El funcionario resaltó que se está convirtiendo en una constante desafortunadamente se refleja en Ibagué “Esto nos ha marcado en el último trimestre, desde la Secretaría de Movilidad hemos hechos varias acciones para intervenir las cifras de accidentalidad”.

Desde la Secretaría de Movilidad se han adelantado operativos con el fin de promover cultura vial, pero esto no se ha lograd tener el impacto entre los conductores que siguen cometiendo imprudencias que cobran vidas.

“Acciones pedagógicas con música y arte, campañas que busquen sensibilizar, son 46 ibaguereños lo que ya no están en este mundo debido a que perdieron la vida en medio de un accidente”

Según Rodríguez, los conductores deben entender que lo más importante es la vida y no el tiempo que se espera en un semáforo, por ejemplo, solo en el mes de julio del presente año murieron 11 personas en siniestros viales.

El mes de agosto las cifras de accidentes de tránsito se redujeron en Ibagué

“Hay una reducción en el mes de agosto, pero seguimos trabajando para generar un impacto, sobre todo en horas de la madrugada cuando se aumentan los accidentes que involucran a los motociclistas”, puntualizó.

Otro aspecto para evaluar por parte de las autoridades de tránsito, son los operativos contra los denominados piques ilegales que se siguen realizando en la vía al Aeropuerto Perales.