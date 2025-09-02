En el Tolima capturan a otro de los cabecillas de la estructura ‘Joaquín González’

La captura de alias 'Gafas' o 'El Rolo' se materializó en el municipio de Icononzo, Tolima

Tolima

Una acción liderada por la Policía Nacional y con el acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación se logró la captura en flagrancia de una persona conocida con los alias de “Gafas”, “Tolima” o “Rolo”, tercer cabecilla del frente Joaquín González, Bloque Jorge Suárez Briceño del Estado Mayor de Bloques y Frentes de Alias ‘Calarcá’.

El procedimiento se adelantó en el municipio de Icononzo departamento del Tolima, donde se realizó la captura de un hombre, a quien al practicarle un registro a personas, se le incautó un (1) proveedor para fusil y cuatro (4) cartuchos calibre 5.56 mm, material de guerra que presuntamente pretendía ser utilizado para fortalecer este Grupo Armado Organizado.

Según labores de inteligencia policial e investigación criminal, se estableció establecer que alias “Gafas”, “Tolima” o “Rolo”, presuntamente estaría encargado por alias “Efrén Villa”, cabecilla principal del frente Joaquín González, para adquirir y transportar armamento y elementos de intendencia, así como también seria el responsable de generar el control operacional en varios municipios estratégicos del Tolima.

Que esta persona presuntamente tendría presencia activa en los municipios de Icononzo, Rovira, Roncesvalles, San Antonio e Ibagué, con un amplio historial de acciones extorsivas en contra de comerciantes, ganaderos y propietarios de fincas en el occidente del departamento.

Como situación particular alias “Gafas”, “Tolima” o “Rolo”, registra múltiples antecedentes judiciales por los delitos de terrorismo, rebelión, secuestro extorsivo, hurto agravado y calificado, y lesiones personales, entre otros. Además, es compareciente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por su pasado como exintegrante del Frente 21 de las extintas FARC.

Cabe destacar que este ciudadano figuraba dentro del cartel de siluetas de los más buscados del departamento del Tolima, estrategia impulsada por la Gobernación del Tolima, en consejo de seguridad desarrollado el 25 de agosto del 2025, siendo considerado un objetivo de alto valor para las autoridades.

El capturado, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para que un Juez con Funciones de Control de Garantías.