El Pulso del Fútbol, 2 de septiembre de 2025

El Pulso del Fútbol celebra el cumpleaños de Carlos el Pibe Valderrama.

Carlos &#039;El Pibe&#039; Valderrama, luciendo la indumentaria de Monterrey. (Photo by Julio Cesar AGUILAR / AFP) (Photo by JULIO CESAR AGUILAR/AFP via Getty Images)

Juan Sebastián Cedeño Vargas

44:00

Carlos 'El Pibe' Valderrama, luciendo la indumentaria de Monterrey. (Photo by Julio Cesar AGUILAR / AFP) (Photo by JULIO CESAR AGUILAR/AFP via Getty Images)

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el cumpleaños número 64 de Carlos “El pibe” Valderrama. César dijo: “Tenemos que empezar felicitando a un hombre que le dio muchas alegrías a Colombia y sin lugar a dudas es de los mejores jugadores en este país en su historia. Quizás en el exterior no le fue tan bien, a excepción de la etapa de Estados Unidos”. Sobre el tema Steven agregó: “A mí me dicen que cuando comenzó era más rápido y me hubiera gustado ver eso, pero al final ya era más pensante y no corría tanto. Dijo en su momento que su etapa en Millonarios no se adaptó tan rápido por la falta que le hacía su familia”.

