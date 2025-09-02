Carlos 'El Pibe' Valderrama, luciendo la indumentaria de Monterrey. (Photo by Julio Cesar AGUILAR / AFP) (Photo by JULIO CESAR AGUILAR/AFP via Getty Images) / JULIO CESAR AGUILAR

Play/Pause Mostrar Opciones El Pulso del Fútbol, 2 de septiembre de 2025 44:00 Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles Carlos 'El Pibe' Valderrama, luciendo la indumentaria de Monterrey. (Photo by Julio Cesar AGUILAR / AFP) (Photo by JULIO CESAR AGUILAR/AFP via Getty Images)

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el cumpleaños número 64 de Carlos “El pibe” Valderrama. César dijo: “Tenemos que empezar felicitando a un hombre que le dio muchas alegrías a Colombia y sin lugar a dudas es de los mejores jugadores en este país en su historia. Quizás en el exterior no le fue tan bien, a excepción de la etapa de Estados Unidos”. Sobre el tema Steven agregó: “A mí me dicen que cuando comenzó era más rápido y me hubiera gustado ver eso, pero al final ya era más pensante y no corría tanto. Dijo en su momento que su etapa en Millonarios no se adaptó tan rápido por la falta que le hacía su familia”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube