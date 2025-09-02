Dos mineros fueron rescatados con vida tras derrumbe en socavón de Monguí

Monguí

En el municipio de Monguí, Boyacá, dos trabajadores fueron rescatados con vida luego de quedar atrapados durante cerca de dos horas en un socavón de carbón, tras un derrumbe registrado en el sector de La Chácara, vereda Reginaldo.

El alcalde de Monguí, Edison Patiño, confirmó que la rápida reacción de los organismos de socorro y de los mismos compañeros de los afectados permitió que la emergencia no terminara en tragedia.

“Gracias a Dios se presentó un derrumbe en una mina, pero logramos rescatar a estas dos personas en condiciones estables. Salieron caminando, en buen estado de salud, y recibieron atención en el hospital Las Mercedes”, explicó el mandatario local.

Los mineros fueron identificados como Armando Merchán Mesa y Aníbal Vargas Montañez, habitantes de la zona que han dedicado su vida a la actividad minera. Uno de ellos fue remitido a un centro asistencial para exámenes de control debido al tiempo que permaneció atrapado.

El alcalde señaló que la Agencia Nacional Minera adelanta las investigaciones para establecer las causas del accidente y determinar la legalidad de la explotación. “Estamos esperando el informe oficial para conocer qué fue lo que sucedió dentro de la mina. De manera preliminar, todo indica que se trató de un derrumbe”, precisó.

Finalmente, el alcalde hizo un llamado a los trabajadores del sector para que extremen precauciones, especialmente por las condiciones climáticas. “Es fundamental que se capaciten y adopten todas las medidas de seguridad, porque las lluvias pueden generar inestabilidad en los socavones”, subrayó.