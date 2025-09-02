Dos fines de semana para disfrutar el ritual gastronómico de “BogotaEats A Cielo Abierto 2025”

El Parque Museo El Chicó del 5 al 7 y del 12 al 14 de septiembre, recibirá a The Gula Group en una doble jornada, expandiendo su festival insignia “BogotaEats A Cielo Abierto” a dos fines de semana. Durante estos días, 30 restaurantes de Bogotá y más de 20 experiencias de marca, convertirán a la ciudad en un paraíso gastronómico al aire libre, en donde propios y visitantes disfrutarán de platos diseñados exclusivamente para el festival, así como también de nuevos talentos con música en vivo y más propuestas diseñadas para compartir con la familia y los amigos.

El festival que tiene como main sponsor a Coca-Cola, refuerza su propósito de celebrar la gastronomía como un acto sagrado y colectivo, sumando experiencias únicas de sabor y conexión. Entre las sorpresas está la participación por primera vez de Osaka en un festival gastronómico en Colombia, reconocido pionero de la cocina Nikkei. Osaka ofrecerá una experiencia omakase de seis tiempos, diseñada en exclusiva para el festival. Esta experiencia tendrá un costo de $80.000 y estará disponible únicamente para quienes compren su entrada con tarjeta Débito Mastercard en tuboleta.com.

Además, The Glenlivet presentará a Lele Café Bar como restaurante invitado y, como novedad, abrirá sus puertas el Mercado de la Gula: un espacio para saborear y llevar a casa lo mejor de 13 marcas gastronómicas como La Fazenda y Gooms, además de Ahumados, Alcagüete, El Club del Hambre, Frambas, Maestri Milano, Mr. Nuts, Monte Rojo, Oh Honey, Pícaro, Quesería de Mí sin Ti y Salsas Codi, todos ellos serán los protagonistas de este nuevo rincón del festival.

BogotaEats A Cielo Abierto, tiene la curaduría de B.eats, que presenta un lineup donde convergen restaurantes que ya son leyendas del festival como La Brasserie, Casa, Dondoh Parrilla Japonesa, El Árabe, Nueve, Osso, Ko Asian Kitchen, Ukiyo, Ideal, Gallardo, El Pantera, Kasta y Le Grand; y otros que se estrenan con sus nuevas y creativas propuestas como Aalto Bistró, Adriano, Bogavante, Donburi, Fortezza, Jus Dipping Sandwiches, Naous Agean Bistro, Sauvage, Tacaloa, Têt Taberna Vietnamita, Tremé y Tercer Piso, entre otros.

Cada uno de los restaurantes presentará platos creados en exclusiva para el festival, reafirmando a BogotaEats A Cielo Abierto como un laboratorio creativo de la gastronomía en Bogotá. Adicionalmente, Agadón, Alfajores Ventura, Berry Lab, Din Dim, Donut Factory, Helados Clemente, San Giorgio y Sanse&Co, serán los encargados de ponerle el toque dulce al festival con una amplia carta de postres.

Este 2025, el festival crece en alma y en días, reafirmando que, en Bogotá, la gula no es un pecado: es identidad, comunidad y creatividad compartida. La cita es en el Parque Museo El Chicó del 5 al 7 y del 12 al 14 de septiembre, para disfrutar en dos fines de semana a “BogotaEats A Cielo Abierto”.