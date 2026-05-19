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19 may 2026 Actualizado 21:20

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Cotecmar firma convenio con Guatemala para construir lanchas fluviales de atención médica

Fortalecemos la cooperación internacional y seguimos llevando la ingeniería naval colombiana a nuevos escenarios

Cotecmar

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Cotecmar y el Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala suscribieron el convenio específico de Cooperación Técnico-Militar para la adquisición de dos lanchas fluviales de transporte asistencial medicalizado, en un acto que contó con la participación de la Embajadora de Colombia en Guatemala, Victoria González Ariza; autoridades militares guatemaltecas y el Agregado Militar de Colombia en el país centroamericano.

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Estas embarcaciones, de 12,20 metros de eslora y 2,80 metros de manga cada una, serán construidas en nuestras instalaciones en Cartagena, reafirmando las capacidades de la Corporación en el diseño, desarrollo y construcción de soluciones navales y fluviales especializadas.

Este proyecto representa un nuevo avance en la cooperación regional y ratifica el compromiso de Cotecmar con el bienestar de las comunidades ribereñas, mediante soluciones que contribuyen al acceso oportuno a servicios de atención en salud.

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