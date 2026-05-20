Más de 11 mil personas visitaron los museos de Cartagena y Bolívar en la jornada de Puertas Abiertas

11.014 visitantes participaron en la gran celebración del Día Internacional de los Museos en Cartagena y Bolívar, una jornada cultural y educativa liderada por la Red de Museos de Cartagena y Bolívar y apoyada por la Alcaldía de Cartagena a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y la Gobernación de Bolívar por medio del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (ICULTUR) bajo el tema “Museos uniendo un mundo dividido”, promovido por el Consejo Internacional de Museos (ICOM).

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En comparación con el año 2025, cuando la jornada registró 10.521 asistentes, este año se evidenció un crecimiento significativo en la participación ciudadana, reflejando el impacto cada vez mayor que tienen los museos en la comunidad. Este aumento demuestra cómo estos espacios culturales continúan consolidándose como escenarios de encuentro, aprendizaje y construcción colectiva, fortaleciendo el vínculo de la ciudadanía con el patrimonio, la memoria y la identidad de Cartagena y Bolívar.

La programación permitió que cartageneros y visitantes se encontraran con historias, objetos, memorias y experiencias culturales que fomentaron el diálogo, el entendimiento, la inclusión y el disfrute en distintos espacios museales de la ciudad y el departamento.

“El Día Internacional de los Museos nos recuerda que estos espacios son fundamentales para fortalecer la memoria, la identidad y el encuentro ciudadano. Vimos familias, niños, jóvenes y visitantes apropiarse de estos escenarios culturales y reconocer su importancia para el presente y el futuro de Cartagena y Bolívar”, afirmó Dumek Turbay Paz, alcalde mayor de Cartagena.

Por su parte, la directora del IPCC, Shirley Tuñón Vásquez, señaló: “Esta gran jornada demuestra que los museos siguen siendo espacios vivos para la reflexión, el aprendizaje y la construcción de comunidad. Desde el IPCC continuaremos fortaleciendo procesos que acerquen cada vez más a la ciudadanía al patrimonio y a la riqueza cultural de nuestros territorios”.

La jornada permitió reflexionar sobre el papel fundamental de los museos en la salvaguardia del patrimonio y la memoria colectiva, ofreciendo espacios de aprendizaje, reflexión y encuentro donde las voces diversas pueden dialogar y construir nuevas miradas sobre la cultura y la historia.

Los espacios que hicieron parte de esta gran celebración fueron:

* Museo Histórico de Cartagena

* Museo del Oro Zenú

* Museo de Arte Moderno de Cartagena Enrique Grau

* Casa Museo Rafael Núñez

* Museo Biográfico Madre Bernarda

* Museo Un Momento de Fantasía

* Casa Museo de El Pozón

* Espacio Cultural Claustro de La Merced

* Castillo de San Felipe de Barajas

* Museo de la Memoria Viva – Consejo Comunitario de Islas del Rosario

* Yurbaco Museo

* Casa Museo Simankongo de Palenque

* Museo de Arte y Memoria de Mampuján

* Museo Etnoindustrial de Galerazamba

* Museo Rancho de la Memoria

* Museo Comunitario de San Jacinto

* Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de los Montes de María – El Mochuelo

Durante la jornada se desarrollaron conversatorios, recorridos experienciales, talleres para niños y visitas guiadas, permitiendo que públicos de todas las edades disfrutaran de experiencias significativas alrededor del patrimonio, el arte y la memoria.