88 personas capturadas por diferentes delitos durante el puente festivo

En desarrollo de los diferentes operativos orientados a garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana, la Policía Nacional de Colombia logró, durante el fin de semana con puente festivo, la captura de 84 personas en flagrancia y 4 más por orden judicial.

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Entre los capturados figuran 34 por tráfico de estupefacientes, 17 por porte ilegal de armas de fuego, 10 por hurto, 6 por lesiones personales, 1 por homicidio y 20 por diferentes delitos.

Durante las intervenciones policiales, se incautaron 10 armas de fuego, 81 armas blancas y más de 4 mil dosis de estupefacientes entre marihuana, base de coca, tusi y cocaína.

Asimismo, se impusieron 180 comparendos por infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Entre las conductas más recurrentes se encontraron: portar armas o elementos cortantes (21 comparendos), portar sustancias prohibidas en espacio público (28 comparendos) e irrespetar a las autoridades de Policía (12 comparendos).

Durante este fin de semana se recepcionaron 2.836 llamadas telefónicas a la línea 123, de las cuales 216 correspondieron a riñas, 153 a perturbación de la tranquilidad y 2.314 fueron llamadas inoficiosas.

Las armas de fuego, estupefacientes y elementos recuperados fueron dejados a disposición de la Fiscalía y los capturados se encuentran a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación jurídica.

“Continuamos articulando esfuerzos con las comunidades para consolidar la seguridad y promover una sana convivencia en nuestros barrios y en los principales espacios turísticos, una tarea esencial dentro de nuestra labor diaria. Por ello, insistimos en que la colaboración ciudadana sigue siendo clave para continuar retirando de las calles a quienes alteran la tranquilidad y afectan las condiciones de seguridad”, afirmó el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.