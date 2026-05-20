Autoridades y comunidad fortalecen estrategias de seguridad en Villa Estrella

Con el propósito de seguir fortaleciendo los espacios de diálogo y construcción conjunta con la ciudadanía, se llevó a cabo el Segundo Encuentro Comunitario en el barrio Villa Estrella, un espacio que reunió a líderes comunitarios, residentes del sector y representantes de distintas entidades distritales.

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Durante la jornada liderada por la Policía Nacional, contó con la participación de la Alcaldía Distrital, Distriseguridad, la Secretaría de Tránsito y demás autoridades competentes, quienes escucharon las principales inquietudes y necesidades de la comunidad relacionadas con temas de seguridad, movilidad y recuperación de espacios públicos.

Durante el encuentro se abordaron temas prioritarios como el fortalecimiento de las zonas seguras, el mejoramiento de la movilidad en el sector, la intervención y recuperación de parques, así como la protección de los entornos educativos, con el fin de garantizar espacios más seguros y adecuados para niños, jóvenes y familias.

Las entidades participantes reiteraron su compromiso de trabajar articuladamente con la comunidad para avanzar en soluciones concretas que contribuyan al bienestar y la convivencia ciudadana en Villa Estrella.

La comunidad destacó la importancia de estos encuentros como escenarios de participación ciudadana, diálogo directo y seguimiento a las acciones que buscan mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del sector.

El señor Mayor Andrés Garavito, subcomandante Estación de Policía Virgen y Turística, reiteró que la Policía Nacional reitera su compromiso de promover este tipo de espacios comunitarios que permiten fortalecer la confianza entre ciudadanía e instituciones, consolidando estrategias integrales para una ciudad más segura y organizada.