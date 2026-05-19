Cartagena lanza la Liga de Robótica para impulsar el talento tecnológico juvenil

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Oficina Asesora de Informática, en articulación con Robotic Minds, realizó el lanzamiento de la Liga de Robótica Cartagena, una estrategia que busca fortalecer las competencias tecnológicas de niños, niñas y jóvenes del Distrito.

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Esta iniciativa está orientada a instituciones educativas y estudiantes interesados en el mundo de la tecnología, brindando espacios de formación, práctica y competencia en áreas como robótica y programación.

“Desde la Alcaldía de Cartagena estamos abriendo nuevas oportunidades para que nuestros niños, niñas y jóvenes se acerquen a la tecnología y la innovación. Queremos que aprendan creando, programando y resolviendo retos en equipo”, expresó Ernesto Robles, jefe de la Oficina Asesora de Informática.

La Liga de Robótica tiene como objetivo fomentar habilidades clave para el desarrollo integral de los participantes, entre ellas:

• Desarrollo de habilidades tecnológicas: orientadas al aprendizaje en robótica y programación.

• Fortalecimiento del pensamiento lógico: enfocado en la resolución de problemas y la toma de decisiones.

• Trabajo en equipo: dirigido a la construcción colectiva de soluciones tecnológicas.

• Creatividad e innovación: promoviendo la generación de ideas y proyectos con impacto.

El proceso incluye diferentes componentes formativos que permitirán a los participantes adquirir conocimientos de manera práctica, entre los que se destacan:

• Entrenamiento en robótica: enfocado en el desarrollo de habilidades técnicas.

• Mentorías especializadas: acompañamiento por parte de expertos en tecnología.

• Espacios de práctica y competencia: orientados a la aplicación de conocimientos en entornos reales.

“Esta liga será un espacio donde los niños, niñas y jóvenes podrán impulsar su creatividad aprendiendo programación, diseño 3D, electrónica, inteligencia artificial y muchas otras áreas de la tecnología”, señaló Miguel Jiménez, CEO de Robotic Minds.

La participación se realizará por equipos a través de instituciones educativas o mediante inscripción al equipo de Robotic Minds, fortaleciendo la integración y el aprendizaje colaborativo entre los estudiantes.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 21 de junio y los cupos serán limitados.

Para participar, los interesados podrán ingresar al siguiente enlace:

cartagena.gov.co/ligaderobotica

Con el lanzamiento de esta liga, la Alcaldía de Cartagena reafirma su compromiso con la transformación digital y la educación, generando oportunidades que preparan a las nuevas generaciones para los retos del mundo tecnológico.

¡Cartagena impulsa el talento joven y apuesta por el futuro de la innovación!