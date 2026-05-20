Más de 900 policías blindarán los partidos de la Copa Libertadores y el Torneo BetPlay

La Policía Nacional en Cartagena tiene listo su dispositivo de seguridad para las jornadas deportivas del día miércoles, correspondientes a la Copa Libertadores (Junior vs. Sporting Cristal), y del día jueves, por las semifinales del Torneo BetPlay-I 2026 (Real Cartagena vs. Barranquilla FC).

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Más de 900 hombres y mujeres blindarán el escenario deportivo, las sedes de los equipos y los recorridos de los mismos antes, durante y después del encuentro futbolístico.

El dispositivo está organizado en varios anillos de seguridad internos y externos que permitirán tener un control de toda el área de intervención. Además, se contará con drónes para una mayor vigilancia. Se tendrá controles en las vías aledañas al Estadio Olímpico Jaime Morón León, y se realizarán controles a establecimientos comerciales, en coordinación con la Alcaldía Distrital.

De igual manera, se contará con lectores biométricos para la identificación de personas por parte de la Seccional de Investigación Criminal y el patrullaje constante en los alrededores del estadio con Binomios montados y reacciones motorizadas.

“Tenemos dos dispositivos claramente establecidos. Para ello, contaremos con un despliegue de aproximadamente 900 policías, sin afectar la prestación normal del servicio de la Policía Nacional en materia de seguridad ciudadana en el área metropolitana de Cartagena”, señaló el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Asimismo, se instalará un Puesto de Mando Unificado con la participación de autoridades, organismos de socorro y organizadores, donde se verificará el dispositivo humano y logístico dispuesto para ambos encuentros.

Recomendaciones:

-Utilizar transporte público.

-Procurar llegar temprano al estadio.

-Tener a la mano el documento de identidad y el ticket digital.

-Mantenerse hidratado.

-Evitar el exceso en el consumo de licor.

-Mantener una actitud tolerante y respetuosa.