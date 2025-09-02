Denuncian el asesinato de un líder social en Valdivia, Antioquia

Valdivia- Antioquia

Este martes se conoció el crimen de un líder social del corregimiento de Puerto Valdivia en el municipio de Valdivia, Norte de Antioquia. Por ahora no se sindica a algún grupo ilegal específico como responsable del hecho violento.

Fuentes de la zona le han informado a Caracol Radio que el asesinato del señor Marco Antonio Suárez Arroyave ocurrió el pasado sábado 30 de agosto en la vía que de Puerto Valdivia conduce al proyecto Hidroituango, después del túnel. También comentaron que fue presidente de la vereda El Tigre, pero que actualmente continuaba su trabajo comunitario liderando proyectos sociales. La población de Valdivia le reconocía su liderazgo y actualmente era mototaxista, actividad económica para generar ingresos económicos para el sustento de su familia.

Por ahora se desconoce si el líder había reportado algún tipo de amenaza en su contra; lo cierto es que fue asesinado en una zona donde las disidencias de los frentes 18 y 36 de las disidencias se enfrentan con el Clan del Golfo por el control del territorio.

Los líderes del territorio, especialmente del Norte y Bajo Cauca, han expresado una gran preocupación por el riesgo constante en el que están debido a la guerra a sangre y fuego entre los ilegales que los deja a ellos en el medio; además, por la estigmatización que les hacen los grupos armados.

Desde la Fundación Sumapaz rechazaron este crimen y escribieron en su red social X: “Era reconocido por su compromiso comunitario en Norte y Bajo Cauca, participó en diferentes organizaciones sociales de la región“.

#Denuncia #TotalRechazo

El Líder social Marcos Suárez fue asesinado el pasado domingo en vía a #Ituango, cerca del túnel de #PuertoValdivia. Era reconocido por su compromiso comunitario en Norte y Bajo Cauca, participo en diferentes organizaciones sociales de la región. pic.twitter.com/epdT8ZgssD — Fundación Sumapaz ⚪ (@FunSumapaz) September 2, 2025

Mientras que la ONG Proceso Social de Garantías rechazó el crimen, al que calificaron como un líder campesino, y exigieron justicia: “líder histórico de organizaciones campesinas y de Derechos Humanos en el Bajo Cauca Antioqueño. Solidaridad con conocidos y familia. ¡Exigimos justicia y que pare la violencia contra nuestros liderazgos!

#RechazamosHomicidio del líder campesino Marcos Suárez, en Pto Valdivia, líder histórico de organizaciones campesinas y de Derechos Humanos en el Bajo Cauca Antioqueño. Solidaridad con conocidos y familia. Exigimos justicia y que pare la violencia contra nuestros liderazgos! pic.twitter.com/KVS9sbhTpu — PSG-GarantiasDDHH (@GarantiasPSG) September 2, 2025

Antecedentes

Recordemos que desde principios del año esa población ha atravesado una situación de seguridad bastante compleja por los desplazamientos forzados de campesinos, instalación de minas antipersonal, quema de vehículos y constantes combates que tiene en constante zozobra a los civiles, además del asesinato de civiles e intimidación a líderes sociales.