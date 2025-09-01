Cancilleres de la CELAC se reunirán de urgencia por despliegue militar de EE.UU. en el Caribe

La Presidencia Pro Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), ejercida por la Canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, convocó a una reunión de urgencia de Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados miembros, que tendrá lugar este lunes 1 de septiembre a las 10 de la mañana de manera virtual.

“El objetivo de este encuentro será intercambiar puntos de vista y reflexiones sobre la coyuntura regional, en un marco de respeto a los principios del derecho internacional, la soberanía de los Estados, la cooperación y la integración que sustentan a la CELAC como un foro de unidad política y concertación”, indica el comunicado.

Los Estados miembros abordaran de manera abierta y constructiva, las preocupaciones existentes en torno a los recientes movimientos militares en el Caribe y sus posibles implicaciones para la paz, la seguridad y la estabilidad regional.

“La intención es reforzar los canales de diálogo y cooperación, reconociendo que los desafíos transnacionales requieren respuestas conjuntas y coordinadas”, señala la misiva.

La referencia que hace la convocatoria de la reunión de Celac sobre “recientes movimientos militares en el Caribe y sus posibles implicaciones para la paz” tiene que ver con el despliegue que desde hace varios días viene ejecutando Estados Unidos en el Caribe, con el argumento de combatir el tráfico de drogas.

La instancia regional recordó que América Latina y el Caribe han sido proclamadas como Zona de Paz por consenso de los Estados miembros. En ese contexto, se indicó que la reunión busca “contribuir a un mayor entendimiento y a la búsqueda de soluciones concertadas en beneficio de toda la región”.