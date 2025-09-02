Comunidades indígenas del Vichada tendrán agua apta para consumo humano

El ministerio de Vivienda, en un trabajo articulado con la Gobernación, y las alcaldías de Puerto Carreño y de Cumaribo, hicieron entrega de los nuevos sistemas de abastecimiento de agua en Cumaribo, Vichada.

Estos mejorarán la calidad de vida de cerca de 500 personas, entre ellas niños, niñas y adolescentes, de las comunidades de Raya, Holanda y Maniare.

Adicionalmente, estos sistemas mejorarán las condiciones de salud de estas comunidades, ya que se previenen enfermedades respiratorias, diarreicas agudas y desnutrición.

“La cifra de mortalidad infantil ha disminuido cerca de un 45 % durante este gobierno, gracias a los programas de acceso a agua, pero seguimos trabajando por la meta de llegar a cero”, dijo el viceministro de Agua y Saneamiento Básico, Edward Libreros Mamby.

La inversión total para este programa fue de $3.386 millones, los cuales son aportados por el Gobierno Nacional.

Hogares en Vichada

El Ministerio de Vivienda abrió 970 cupos para el mejoramiento de hogares de este territorio. Asimismo, ha asignado 146 viviendas nuevas rurales en tres municipios del departamento. Respecto a titulación de predios, más de 691 hogares ya cuentan con las escrituras que les permite formalizar su posesión y acceder a más alternativas.

En total, se han invertido $28.462 millones de pesos en la adecuación de viviendas con el fin que estas cuenten con condiciones dignas sanitarias.

Modernización del relleno sanitario El Merey

A su vez, en el recorrido por la zona, el viceministro, junto con el alcalde municipal Jaime Ariel Rodríguez, visitaron el relleno sanitario “El Merey”, para revisar el avance en los estudios y diseños de la optimización del mismo.

Con el cierre de esta fase previa, que se tiene proyectada para el mes de septiembre de 2025, se podrá conocer cuáles son las necesidades y nuevos espacios con los que debe contar para el aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos, en el marco del Programa Basura Cero.

“Con la implementación del nuevo relleno sanitario, que incluirá una estación de clasificación y la pre factibilidad de una planta de tratamiento de residuos orgánicos, el Gobierno del Cambio con dignidad le cumple a Puerto Carreño”, agregó el vice ministerio.