Comandante de la FANB, aseguró que ya adelantan operaciones de control en la Zona Binacional

Puente internacional Simón Bolívar que une a Villa del Rosario (Colombia) con San Antonio del Táchira (Venezuela). / Foto: EFE/Mario Caicedo. / Mario Caicedo ( EFE )

Frontera

El General José Martínez Campo, comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, aseguró en las últimas horas que ya adelantan operaciones de control en la Zona Económica Binacional de Paz entre Norte de Santander y los estados Táchira y Zulia de Venezuela.

Indicó que, desde ese país, han adelantado labores de inteligencia para frenar la llegada de cocaína desde el Catatumbo y que saldría de pistas clandestinas a varios lugares del mundo.

“Me encuentro en el sector La Mulata, del municipio Pedro María Ureña del estado Táchira. El sistema defensivo territorial se desplegó en los estados Táchira y Zulia, empleando 12 mil combatientes con sus fuerzas, unidades de apoyo aéreo, de apoyo de combate y apoyo de servicio de combate” dijo Martínez.

Añadió que han destruido ocho campamentos, “que sirven de base para actividades ilícitas y todo tipo de delitos fronterizos, donde se incluye, trata de personas, narcotráfico, contrabando de combustible y otra serie de delitos más. Del mismo modo, se han inhabilitado más de 15 pistas de aterrizaje improvisadas que son utilizadas para intentar ingresar droga desde la República de Colombia”.

Según Diosdado Cabello, durante los últimos seis meses han logrado la incautación de 70 toneladas de este estupefaciente en zona de frontera.