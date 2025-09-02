21 años de cárcel para alias “Nene”, señalado de asesinar a tres firmantes de paz en Cúcuta

Cúcuta

Mediante preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación, Leonardo Yaruro Niño, alias “Nene”, integrante de la estructura sicarial conocida como “La R”, aceptó su responsabilidad en el crimen de tres firmantes de paz el 6 de septiembre de 2019, en Cúcuta.

En ese sentido, un juez penal de conocimiento lo condenó a 21 años y sies meses de prisión por los delitos de homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa, concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado.

Las pruebas obtenidas por la Fiscalía dan cuenta de que alias “Nene” ingresó al establecimiento de comercio en el que las víctimas desayunaban y les propinó varios disparos. Posteriormente, se puso un casco, abordó una motocicleta y escapó del lugar.

Los firmantes de paz, identificados como Milton Urrutia Mora, José Milton Peña Pineda y Arsenio Maldonado Gamboa, estaban plenamente acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Leonardo Yaruro Niño fue capturado en Venezuela, luego de que se emitiera una notificación azul de Interpol en su contra. En abril de 2023, fue extraditado a Colombia y judicializado. Desde entonces permanece privado de la libertad.