Cali registra tendencia positiva en seguridad durante agosto

Cali cerró el octavo mes de 2025 con una noticia alentadora para sus habitantes. Los homicidios disminuyeron en un 10% respecto al mismo periodo del año anterior.

En total, se registraron 81 casos frente a los 90 ocurridos en 2024, lo que representa una mejora significativa en materia de seguridad.

Según el secretario de Seguridad, Jairo García, esta tendencia no es un hecho aislado, sino el resultado de tres meses consecutivos en los que la ciudad ha mostrado descensos en la cifra de homicidios.

Otros delitos también muestran reducción

Además de los homicidios, los indicadores de criminalidad reflejan una mejora en varios frentes. El hurto a personas disminuyó en un 24%, mientras que los robos a residencias cayeron en 31%. De igual forma, los hurtos a comercios bajaron un 16% y a vehículos un 17%.

No obstante, el panorama también revela un punto de alerta, el hurto a motocicletas presentó un incremento del 12%, lo que obliga a las autoridades a reforzar sus estrategias en este sector.

El impacto del plan de choque

De acuerdo con las autoridades, estos resultados están ligados al plan de choque por la seguridad, que incluye intervenciones focalizadas en las comunas con mayor incidencia delictiva, articulación entre la Policía Metropolitana y la Fiscalía, así como controles permanentes en espacios públicos.

El secretario de Seguridad y Justicia, Jairo García, aseguró que el compromiso de la Alcaldía de Cali se mantiene firme: “Por eso vamos a continuar trabajando con contundencia, con coordinación, como lo ha instruido el señor alcalde, para que los caleños y caleñas disfruten a Cali con seguridad y con tranquilidad”.

Con este balance, la ciudad busca consolidar una tendencia positiva que permita recuperar la confianza ciudadana y avanzar hacia un entorno más seguro para todos sus habitantes.