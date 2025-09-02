Bus de Transcaribe chocó con una casa y aplastó motocicleta en el sur de Cartagena

Cartagena

A través de redes sociales es viral un video en el que quedó captado el momento de un accidente de tránsito que involucró a un bus de Transcaribe en el barrio Nelson Mandela, suroccidente de Cartagena.

Presuntamente, el vehículo habría perdido fuerza mientras subía una loma, provocando que el bus del sistema retrocediera de manera repentina.

El vehículo del Sistema Integrado de Transporte Masivo terminó chocando con una casa y aplastando una motocicleta que se encontraba en la vía.

El hecho no dejó personas lesionadas, sin embargo, sí generó alarma en el sector.