Boyacá, protagonista en la reactivación del sector ferroviario en Colombia

Paipa

En las instalaciones de la empresa Tractec, se realiza la presentación de los resultados del apoyo complementario para el fortalecimiento de los encadenamientos ferroviarios, una iniciativa liderada por la Cámara de Comercio de Bogotá, el Ministerio de Transporte, INNpulsa, Colombia Productiva y la Unión Europea.

El ingeniero Jairo Acevedo, anfitrión del evento, destacó la importancia de este proceso para el departamento: “Este es un momento trascendental para Boyacá, porque cumplimos un papel fundamental en el desarrollo ferroviario. Que se realicen este tipo de simposios a nivel nacional nos llena de satisfacción, ya que significa que el Gobierno Nacional y la Gobernación nos están dando una mirada especial y un apoyo decidido”, afirmó.

#Video | A esta hora en las instalaciones de la empresa Tractec se hace la presentación de los resultados del apoyo complementario para el fortalecimiento de los encadenamientos ferroviarios. Esta es la bienvenida de Jairo Acevedo. pic.twitter.com/fKMklIjrXM — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) September 2, 2025

Acevedo recordó que Boyacá tiene una tradición ferroviaria que se remonta a la antigua fábrica Colcarril, en Paipa, donde se producían vagones de pasajeros y de carga. “Ese ADN quedó en quienes trabajaron allí, entre ellos mi padre. Hoy nos hemos propuesto reactivar ese legado y poner a Boyacá a la vanguardia, no solo a nivel nacional sino internacional”, agregó.

El ingeniero subrayó también el potencial industrial de la región: “En Boyacá existen empresas que muchas veces no son reconocidas, pero que producen y exportan con calidad. La ingeniería boyacense no tiene nada que envidiar a ninguna otra, y poco a poco nos consolidamos como un polo de desarrollo ferroviario”.

Durante la jornada, se anunció que Tractec adelanta proyectos con el Metro de Medellín, lo que ratifica la capacidad de innovación y competitividad del sector en el departamento.