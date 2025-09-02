Alcaldía de Cajicá convocó a reunión urgente a todos los colegios, tras muerte de Valeria Afanador

Bogotá D.C

El anunció lo dio a conocer el secretario de Seguridad del municipio, Wilson Halaby , tras conocer el informe de necropsia de la menor de 10 años Valeria Afanador. La reunión se hará junto con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

“Este jueves 4 de septiembre a las 5 de la tarde, ya están convocados colegios privados y públicos para revisar desde seguridad y desde Gestión del Riesgo las instalaciones físicas tanto internas como externas”, indicó el funcionario.

Halaby aclaró que esta medida se extenderá a todas las edificaciones, tanto viviendas como empresas, que se encuentren cerca al río Frío , para evitar la caída de personas a ese cuerpo de agua.

“A través de la Secretaría de Medio Ambiente se ha convocado una reunión urgente con la CAR con la finalidad de hacer una revisión, no solamente de entidades educativas o de instituciones educativas, sino de empresas, conjuntos residenciales, que se encuentran en la ronda del río para realizar las respectivas verificaciones y recomendaciones al caso”, aseguró el funcionario.

En cuanto a la situación del Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles , implicado en la desaparición de Valeria, ya que ese fue el lugar donde fue vista por última vez, la Secretaría de Educación de Cundinamarca está analizando las medidas, entre esas el cierre de la institución.

El funcionario aseguró que varios padres de familia han decidido sacar a sus hijos de este colegio y han sido recibidos en otras instituciones en el municipio.