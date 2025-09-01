¿Qué dijo el obispo de Armenia sobre presuntas amenazas o advertencias contra dos curas en Quindío?

Armenia

El obispo de la Diócesis de Armenia, Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez le salió al paso a las informaciones dadas a conocer en redes sociales sobre presuntas amenazas contra dos sacerdotes de la diócesis de los municipios de Génova y Buenavista en la cordillera del Quindío.

El jerarca de la iglesia católica del departamento fue claro en manifestar que “yo quiero ser muy claro en lo siguiente. Yo como obispo no he recibido ninguna amenaza directa o indirecta, al menos hoy estoy muy tranquilo por eso. En segundo lugar, en relación con los sacerdotes que dicen estar amenazados, pues lo que circula es una carta que la firman como carta de Dios que no sabemos de dónde proviene.

Y agregó “Eso ya está en manos de las autoridades que son los que tienen que determinar si ese tipo de cartas se equiparan o no, a una amenaza. A mí me parece que es muy delicado cuando un medio de comunicación saca a la luz pública hablando de fuentes fidedignas y yo pregunto, ¿y qué es una fuente fidedigna para un medio de comunicación?

Si se trata de algo tan delicado y sensible como estos temas, una fuente fidedigna sería el párroco de Génova, el párroco de Buenavista y obviamente el obispo de Armenia. Eso serían las tres fuentes en este momento porque son los directamente implicados allí.

Ahora, todo nace a raíz de un comunicado que seguramente se leyó en Buenavista, donde simplemente se compartió con algunas personas que circulaba la carta, por eso todo está en estudio para determinar si son o no amenazas.

Eso ya lo determina quién, las autoridades, por eso hay mesas de trabajo, se va revisando el tema de seguridad, pero yo creo que no hay que alarmarnos y también en estos momentos en que hay tanta polarización, tanta desinformación, este tipo de noticias lo que hacen es desanimar a unos y desmotivar a otros pues obviamente en el clero, también en la vida eclesial y muchos empiezan a tomar partido como si esto fuera de buenos y malos.

Yo pienso que aquí tenemos que unirnos, orar más, trabajar articuladamente y pues si mañana las cosas que están leyéndose y distribuyéndose en las comunidades se equipara realmente una amenaza, lo diremos claramente, tranquilos.

¿Hay fanáticos religiosos?

El obispo de la Diócesis subrayó “Yo no podría decir en este momento quién es o no quién no es fanático, pero en todas las buenas familias hay los hijos calavera. Entonces, yo creo que hay que entender que también en la iglesia, pues tenemos personas que de pronto no comparten la doctrina que hoy el Papa León XIV está promoviendo, que es la doctrina de la iglesia, no comparten o compartían lo que el Papa Francisco decían.

Entonces, algunos dicen “los sacerdotes ordenados en los últimos años y los obispos ordenados en los últimos años no son válidamente ordenados porque no aceptamos a los papas”, pero ya ese es un problema de conciencia moral en las personas y yo no puedo ir a cambiarles esa conciencia a no ser que ellos busquen la sana doctrina.

Señor obispo, ¿usted ya habló con los sacerdotes?

Hemos conversado sobre algunas directrices, claro, y tenemos una reunión próximamente con ellos como para también las bases de que todo esto hay que llevarlo con mucha tranquilidad y serenidad. Los padres están muy tranquilos, están muy serenos, siguen trabajando en sus comunidades porque cuando viene una amenaza lo primero que hay que hacer es que decirle al padre, “Padre, venga que usted está en peligro.” y pues la responsabilidad mía es también cuidar al padre.

Hemos conversado con ellos y están muy contentos y las autoridades ya conocen este tema y hay que esperar. Pues a partir de lo que se pueda estudiar, según las cartas, ya de terminar las autoridades, qué tipo de acompañamiento es el que tienen que brindar.

Llamado de Monseñor

Un llamado a la cordura, a la tranquilidad, a la serenidad, obviamente yo tengo una obligación como obispo de estar muy pendiente de que estas cosas no vayan a pasar a mayores. Pero en este momento hay plena tranquilidad, hay mucha calma y mucha serenidad y bueno, también puede haber una tensa calma, de manera que las tranquilidades a veces pueden ser engañosas, pero eso lo dejamos en manos de quién, de las autoridades como corresponde.

