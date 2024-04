Sacerdote amenazado ¿Qué dicen las autoridades del municipio de La Tebaida, Quindío

Armenia

En el Quindío, La Policía reforzó la seguridad del sacerdote que recibió amenazas por solicitar a los feligreses que retiren las flores plásticas y floreros con agua en las tumbas porque están proliferando el mosquito que transmite el dengue.

Así lo confirmó la secretaria de gobierno de La Tebaida Juliana Cardona que explicó que la Policía ya se reunió con el sacerdote Carlos Arturo Ríos, cura párroco de la iglesia Nuestra Señora del Carmen y administrador del cementerio El Carmelo luego de que a través de los medios de comunicación.

La funcionaria explicó “el informe de la Policía ya se reunieron con él, las amenazas vienen de un tiempo atrás y pues son amenazas en razón, a que él les ha solicitado en diferentes oportunidades a la comunidad que no coloquen flores artificiales y que, pues que tienen que retirar los restos de las personas cuando cumplen el tiempo y pues ahí hay situaciones que la gente no, pues le gustan cuando él les hace ser manifestaciones.

Y agregó “Ya es un proceso que la policía tiene identificado y pues van a seguir con las medidas de protección como tal al sacerdote y espera un proceso que se adelanta también con Fiscalía pues como para tener toda la ruta activada en cualquier situación de pronto de vulnerabilidad del padre”

La Fiscalía dijo la funcionaria ya adelanta la investigación para dar con los responsables de las amenazas.