Red de Veedurías cuestiona denuncias de exdirectivo de Hocol y pide proteger el nombre de Ecopetrol

La Red de Veedurías de Colombia hace un llamado a proteger el nombre de Ecopetrol tras los señalamientos realizados por Luis Enrique Rojas Cuéllar, expresidente de Hocol, empresa dedicada a la exploración y producción de hidrocarburos. Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías solicita que: “Las autoridades competentes, sean claros frente a las investigaciones relacionadas con estas dos empresas”.

#ATENCIÓN La Red de Veedurías de Colombia @redveeduriascol, liderada por Pablo Bustos, hizo un llamado a proteger el nombre de Ecopetrol tras los señalamientos del expresidente de Hocol, Luis Enrique Rojas Cuéllar, a quien cuestionó por divulgar denuncias sin respaldo documental,… pic.twitter.com/w3hGFSPS0S — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 18, 2025

Bustos además recalca que las denuncias deben formularse con pruebas y en los tiempos adecuados, a través de los canales institucionales correspondientes, por lo que insiste que no es suficiente los comunicados sin respaldo probatorio, ya que afecta la credibilidad del denunciante y la seriedad del caso.

“Hizo unos señalamientos genéricos y tardíos y no da cuenta de cómo ocurrió y por qué no se hicieron tales señalamientos cuando estaba en su gestión, además de reclamar ciertas cuotas burocráticas fuera de su cargo”, explica Bustos.

Cuestionamientos de la Red de Veedurías

La Red cuestionó además que Rojas Cuéllar, quien asegura ser testigo de lo ocurrido, no acudió en su momento a la Fiscalía, Procuraduría o Contraloría para dejar constancia de sus denuncias.

Por su parte, Rojas difundió recientemente un comunicado en el que habló de presiones internas, campañas de desprestigio en su contra y riesgos para su seguridad, lo cual habría derivado en su renuncia a Hocol. Sin embargo, Ecopetrol desmintió estas afirmaciones, al precisar que las verificaciones de seguridad realizadas en las oficinas no hallaron evidencias de espionaje, interceptaciones o irregularidades.