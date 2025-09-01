Policía reportó 19 capturados y 12 mil dosis de droga incautadas en municipios de Bolívar

Cartagena

Las acciones desplegadas a través de diferentes estrategias en los municipios de Arjona, San Estanislao, Calamar, San Jacinto, Mompox, Cicuco, Maria la baja, Carmen de Bolívar, Zambrano y San Fernando permitieron 19 capturas por delitos como: Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y violencia intrafamiliar.

Asimismo gracias al despliegue de planes preventivos desarrollados diariamente en las diferentes comunas se logró la incautación de un arma de fuego, 15 cartuchos de fusil y alrededor de 12 mil dosis de estupefacientes.

A la línea de emergencia 123 ingresaron un total de 1600 llamadas, destacando entre estas: por motivo de alteración a la tranquilidad pública, por riña, por personas sospechosas y por violencia intrafamiliar.

En la aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se registraron nueve órdenes de comparendo por comportamientos contrarios a la convivencia.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, manifestó: “Estos resultados son el reflejo del trabajo articulado entre nuestras unidades, la comunidad y las autoridades territoriales, con el fin de garantizar la seguridad y la tranquilidad de los bolivarenses. Seguiremos intensificando los controles y las acciones preventivas para contrarrestar los diferentes hechos delictivos en el departamento en el marco de la estrategia seguros, cercanos y presentes”.