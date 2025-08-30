Homicidio en Charalá: ELN se atribuye crimen y gobernador de Santander anuncia medidas de seguridad

Bucaramanga

Las autoridades investigan el homicidio de un hombre hallado sin vida en la vía que conduce del municipio de Charalá al corregimiento de Cincelada, en jurisdicción de Coromoro, sur de Santander.

¿Cómo fueron los hechos?

Según el reporte inicial, la comunidad alertó sobre un cuerpo abandonado a un costado de la carretera. Al llegar al lugar, la Policía confirmó que se trataba de un hombre quien tenía los ojos vendados, aparentes signos de tortura y al menos cuatro impactos de bala.

El alcalde de Charalá, Jorge Vega, señaló que la víctima no era residente del municipio y que, de acuerdo con versiones preliminares, habría estado viviendo en una vereda de Coromoro.

Anuncio del ELN respecto al caso:

En las últimas horas el Frente de Guerra Oriental del ELN difundió un video en el que se atribuyó el crimen, identificando a la víctima como Arley Yaruro Díaz, alias “Mario”, a quien señalaron de ser un delincuente que durante más de una década habría usurpado el nombre de esa guerrilla para cometer extorsiones, homicidios y amenazas en la región.

Frente a este hecho, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, rechazó el homicidio y anunció medidas urgentes de seguridad para prevenir estos hechos en zonas rurales del departamento.

“Asesinan a una persona y sale un video del ELN que lo ajusticiaron, eso no se puede permitir que vuelva a Santander, ni en la Provincia Guanentá“, aclaró Díaz.

En las últimas horas la Gobernación llevó a cabo un Consejo de Seguridad Extraordinario en Charalá con alcaldes, la Personería del Pueblo y Fuerza Pública para seguir con la investigación.

“Repudiamos este hecho victimizante que es materia de investigación, invitamos a la comunidad que dé alcance a la información y especialmente a la denuncia que permita dar claridad“, señaló Óscar Hernández, secretario del Interior de Santander.