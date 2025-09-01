MercaBolívar cerró con ventas superiores a $152 millones en Cartagena

Culminaron con éxito las dos jornadas de MercaBolívar en Cartagena, evento organizado por la Gobernación de Bolívar a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Durante este fin de semana, miles de personas acudieron al Centro Comercial Parque Heredia para comprar productos frescos, transformados y artesanías directamente a los campesinos del departamento.

El balance es altamente positivo: se registraron ventas millonarias de 152.800.000 millones de pesos, con campesinos satisfechos al ver su mercancía agotada y familias bolivarenses felices de adquirir alimentos de calidad, cultivados con dedicación y vendidos a precios justos. Esta edición demostró, una vez más, que el campo y la ciudad pueden caminar de la mano en beneficio mutuo.

El gobernador de Bolívar Yamil Arana Padaui aseguró “estamos muy felices de ver cómo contribuimos al fortalecimiento de la economía en el departamento a través del campo. Este MercaBolívar no solo se traduce en ventas, sino en el posicionamiento de cada negocio, el aprendizaje para los campesinos y el crecimiento en general de sus pequeñas y medianas empresas”.

La secretaria de Agricultura encargada, Eneida Támara, manifestó su orgullo por los resultados obtenidos: “Nos sentimos muy orgullosos del trabajo realizado por nuestros campesinos. Cada producto vendido refleja el esfuerzo de quienes día a día labran la tierra y hoy pudieron ver recompensado su sacrificio”.

La Gobernación de Bolívar y la Secretaría de Agricultura agradecen a las familias cartageneras y bolivarenses por su respaldo y reiteran su compromiso de seguir impulsando escenarios que fortalezcan la economía campesina, preserven las tradiciones y construyan un departamento con más oportunidades para todos.