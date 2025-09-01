Condenan al departamento de Caldas a indemnizar a familiares de obreros de accidente de 2017

Manizales

El Tribunal Administrativo de Caldas, emitió un sentido de fallo condenatorio en contra el departamento que tendrá que indemnizar a los familiares de unos obreros que fallecieron en un accidente de tránsito que se registró en el año 2017 con una chiva, la cual rodó por una ladera entre la vía Pácora - Aguadas.

El abogado Benjamín Herrera, comentó que debido al mal clima en esa época, la falta de señalización y a la poca visibilidad, el conductor del automotor perdió el control, se fue por la ladera, y en la zona perdieron la vida varios ciudadanos que se movilizaban en el vehículo.

“No había una adecuada señalización en ese tiempo habían hecho unos estudios muchos años atrás con el propósito de repavimentar y reparar la vía, pero nunca lo ejecutaron”, dijo el abogado

Manifestó el defensor de las víctimas que, se estima que la reparación que deberá realizar, corresponde a daños y perjuicios por un valor estimado de 100 salarios para cada uno de los demandantes y 50 salarios para los hermanos.

Según el abogado se pudo comprobar que había sobrecupo en el bus escalera donde llevaban a varios obreros que se dirigían a trabajar hacia el municipio de Pácora. El accidente exactamente ocurrió en el sector de La Blanquita