Luis Suárez y un nuevo escándalo: Escupe a un rival

Luis Suárez disputaba la final de la Leagues Cup con su equipo el Inter de Miami ante el Seattle Sounders FC. El partido no fue fácil para el uruguayo ni sus compañeros, entre ellos Lionel Messi. Su rival fue totalmente superior.

No solo lo venció con contundencia 3 a 0 sino que en el desarrollo del juego tuvo más ideas, creó más opciones de gol y mostró por qué fue el justo ganador del campeonato.

Los goles del campeón fueron de Osaze, Alex Roldán y Paul Rothrock en el encuentro en el que el colombiano Yeimar Gómez Andrade fue titular, así como lo fue en gran parte del torneo.

El desespero del Inter de Miami se vio en el terreno de juego y fuera de él. Y uno de los protagonistas de la impotencia del equipo de Javier Mascherano fue Luis Suárez.

¿Qué pasó con Luis Suárez en la final de la Leagues Cup?

Cuando sonó el pitazo final del partido y los jugadores del Seattle Sounders celebraban su título, jugadores de parte y parte comenzaron una pelea.

Durante el enfrentamiento, Luis Suárez se acercó a uno de los auxiliares de su rival y en medio de un intercambio de palabras le lanzó un escupitajo directo al rostro.

Luis Suárez appeared to spit on a Seattle staff member after the final whistle in the Leagues Cup Final 👀



🎥: @MLS pic.twitter.com/gCMLdbwDlC — FOX Soccer (@FOXSoccer) September 1, 2025

Tras el incidente, el técnico del Sounders, Brian Schmetzer, dijo, “desafortunadamente, eso va a desviar la atención de la gran actuación de los Seattle Sounders”.

No es la primera vez que el uruguayo reacciona de esta manera. En el 2010, mordió a Otman Bakkal cuando jugaba con el Ajax, cuando vestía la camiseta de Liverpool hizo lo mismo con Branislav Ivanovic y en el Mundial del 2014, tal vez el hecho más mediático, también mordió al italiano Giorgio Chiellini.