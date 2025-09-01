Bucaramanga

Fuertes lluvias en Santander: Se presentaron emergencias por inundaciones, hubo caída de granizo

El sector de Chimitá en Girón fue uno de los más afectados y la Central de Abastos de Bucaramanga.

Fuertes lluvias en Santander: Se presentaron emergencias por inundaciones, hubo caída de granizo

Paula Maldonado

Bucaramanga

En la tarde de este lunes 1 de septiembre, se registraron fuertes lluvias en el área metropolitana de Bucaramanga, principalmente en Girón y en la capital santandereana.

Ciudadanos y comerciantes a través de videos reportaron la caída de granizo en la vía Chimitá y en la Central de Abastos de Bucaramanga. Además se han presentado emergencias como caída de árboles e inundaciones.

Vea aquí los videos más impactantes:

Sectores que registraron inundaciones:

Inundaciones en vías principales como la que comunica a Lebrija con Girón, en el Anillo Vial y en la vía Chimitá. También, el peaje ubicado cerca al Aeropuerto Internacional Palonegro quedó inundado completamente, por lo anterior hay restricciones viales en puntos del área metropolitana.

Aquí video:

El llamado de la Oficina de Gestión del Riesgo es a conducir con precaución, evitar arrojar basura a las alcantarillas y estar atentos a los reportes oficiales, ya que se esperan más precipitaciones en las próximas horas.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad