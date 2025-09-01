Fuertes lluvias en Santander: Se presentaron emergencias por inundaciones, hubo caída de granizo

Bucaramanga

En la tarde de este lunes 1 de septiembre, se registraron fuertes lluvias en el área metropolitana de Bucaramanga, principalmente en Girón y en la capital santandereana.

Ciudadanos y comerciantes a través de videos reportaron la caída de granizo en la vía Chimitá y en la Central de Abastos de Bucaramanga. Además se han presentado emergencias como caída de árboles e inundaciones.

Vea aquí los videos más impactantes:

Sectores que registraron inundaciones:

Inundaciones en vías principales como la que comunica a Lebrija con Girón, en el Anillo Vial y en la vía Chimitá. También, el peaje ubicado cerca al Aeropuerto Internacional Palonegro quedó inundado completamente, por lo anterior hay restricciones viales en puntos del área metropolitana.

Aquí video:

El llamado de la Oficina de Gestión del Riesgo es a conducir con precaución, evitar arrojar basura a las alcantarillas y estar atentos a los reportes oficiales, ya que se esperan más precipitaciones en las próximas horas.