Fuertes lluvias en Santander: Se presentaron emergencias por inundaciones, hubo caída de granizo
El sector de Chimitá en Girón fue uno de los más afectados y la Central de Abastos de Bucaramanga.
Bucaramanga
En la tarde de este lunes 1 de septiembre, se registraron fuertes lluvias en el área metropolitana de Bucaramanga, principalmente en Girón y en la capital santandereana.
Ciudadanos y comerciantes a través de videos reportaron la caída de granizo en la vía Chimitá y en la Central de Abastos de Bucaramanga. Además se han presentado emergencias como caída de árboles e inundaciones.
Vea aquí los videos más impactantes:
Sectores que registraron inundaciones:
Inundaciones en vías principales como la que comunica a Lebrija con Girón, en el Anillo Vial y en la vía Chimitá. También, el peaje ubicado cerca al Aeropuerto Internacional Palonegro quedó inundado completamente, por lo anterior hay restricciones viales en puntos del área metropolitana.
Aquí video:
El llamado de la Oficina de Gestión del Riesgo es a conducir con precaución, evitar arrojar basura a las alcantarillas y estar atentos a los reportes oficiales, ya que se esperan más precipitaciones en las próximas horas.