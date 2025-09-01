Este martes habrá suspensión de agua en Cali: estos son los sectores afectados

Estos son los sectores que estarán sin agua el día martes 2 de septiembre

La Gerencia de Acueducto y Alcantarillado de EMCALI anunció que este martes 2 de septiembre de 2025 se realizará una suspensión temporal del servicio de agua potable en el barrio Calima, ubicado en la comuna 4 de Cali.

La interrupción se llevará a cabo entre las 8:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, mientras se ejecutan maniobras técnicas que buscan mejorar el suministro a los habitantes del sector. La zona comprendida va desde la carrera 5 Norte entre calles 70 y 67N.

Posibles alteraciones en el servicio

Durante la ejecución de los trabajos, es posible que al restablecer el servicio se presente una ligera alteración en el color del agua. Sin embargo, EMCALI aclaró que esta situación no representa riesgos para la salud.

Para garantizar la atención a la comunidad, la empresa dispondrá de un carro tanque que circulará de manera constante por los sectores afectados, asegurando el suministro de agua potable.

Recomendaciones a la comunidad

Finalmente, EMCALI agradeció la comprensión de los residentes y recomendó que el almacenamiento de agua se haga en la cantidad mínima necesaria para labores de aseo y alimentación.