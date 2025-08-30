En Cali consultas para nuevos marcos tarifarios de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo

Este segundo nodo se concentra y está dirigido especialmente a facilitar la participación de los departamentos de Cauca, Nariño, Putumayo, Quindío y Valle del Cauca.

Cali será la segunda estación de Consultas Públicas en territorio con el propósito de fortalecer la participación ciudadana en la construcción de los nuevos marcos tarifarios de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo grandes prestadores, que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, desarrollará para la Región Pacífica y el suroccidente del país, este 2 y 3 de septiembre.

En el auditorio Germán Colmenares, de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, Ciudad Universitaria Meléndez, al sur de Cali, se adelantarán dos consultas: Consulta pública para la propuesta de regulación del servicio de aseo y recolección de residuos sólidos y Consulta pública para los servicios de acueducto y alcantarillado.

Estad jornadad hacen parte de la fase presencial de las Consultas Públicas, en el marco del proceso de expedición de la nueva regulación tarifaria.

Se trata de un escenario de discusión que se abrirá en Cali al que están convocadas las organizaciones de usuarios, las empresas prestadoras y demás interesados en aportar a los cambios normativos en las tarifas de estos servicios, que regirán a partir del año 2026.

Cabe recordar que los cambios corresponden a la revisión que por Ley debe hacerse de la regulación cada cinco años y al propósito del Gobierno Nacional de mejorar la calidad en la prestación de estos servicios para los usuarios.

En estos espacios regionales la ciudadanía tiene la oportunidad de aportar en la construcción de criterios económicos y técnicos que deberán adoptar los prestadores para el cobro de estos servicios, durante los próximos años.

La directora de la CRA, Nelly Mogollón Montañez, invitó a los ciudadanos del Valle del Cauca y de la región a participar activamente con sus comentarios y aportes a los dos proyectos de resolución expedidos por esta entidad, en el segundo evento de socialización.

Este segundo nodo se concentra y está dirigido especialmente a facilitar la participación de los departamentos de Cauca, Nariño, Putumayo, Quindío y Valle del Cauca.

Quienes deseen participar pueden asistir a la jornada presencial e inscribirse en el siguiente enlace: https://forms.office.com/r/c6R05s9Bt5