“El secretario de Educación del Tolima da información falsa”: Sebastián Rivera, director de la UAPA

Tolima

Las diferencias por la inversión en el Plan de Alimentación Escolar entre el Ministerio de Educación y la Gobernación del Tolima siguen, mientras desde Bogotá aseguran que sí se ha cumplido con los recursos para este programa al girar $60 mil millones, desde el departamento se manifiesta que no y que solo se tiene la capacidad financiera para entregar alimentos a los 67 mil estudiantes hasta el próximo 26 de septiembre.

Precisamente, Sebastián Rivera, director de la Unidad de Administración Especial de Alimentación Escolar, aseguró que la Gobernación le debe una explicación a la niñez del departamento por haber dejado de entregar el PAE por unas semanas a los estudiantes.

“Ha habido una mala información, todo servidor público está en la obligación de dar información veraz, quien de información inexacta puede estar incurriendo en una falta gravísima en el marco del Código Único Disciplinario. Nosotros queremos que la Gobernación entregue la información a la ciudadanía”, dijo Rivera.

Según Rivera, el secretario de Educación del Tolima, Andrés Bedoya, entregó información que no corresponde a la realidad, por lo que se verá inmerso en una investigación disciplinaria.

“La Gobernación le dijo a la Procuraduría que estaban atendiendo 82 mil niños, esa información si es cierta, tendría que estar marcada en el sistema de información. La Contraloría ya lo ha dicho ojo departamento del Tolima, no pueden hacer pagos de niños que no estén en el programa, se ha vuelto una práctica recurrente del Tolima”, resaltó.

El funcionario del Gobierno Nacional reiteró que en el Tolima hubo falta de planeación para administrar los $60 mil millones que entregó el Ministerio de Educación lo que llevó a que el programa esté desfinanciado.

“Los responsables de planear son ustedes, la UAPA dA unos lineamientos y los recursos, pero la responsabilidad de la planeación es de las entidades territoriales en este caso el Tolima”, manifestó el director de la UAPA.

Además, desde el Gobierno Nacional ratificaron que, del 2022 al 2025 se aumentó en un 68% los recursos del PAE girados al Tolima “Primero se debe garantizar le acceso a los de preescolar, después atienda a los de jornada única y después a la ruralidad, luego de garantizar a estos tres grupos se puede empezar a expandir el programa”.