El Pulso del Fútbol, 1 de septiembre de 2025

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la actualidad de los jugadores convocados a la Selección Colombia. César dijo: “Bolivia nunca nos ha ganado en Colombia en toda la historia. James jugó bien ante Querétaro, pero no le pusieron buena calificación en México, aunque acá en Colombia lo calificaron bien”. Sobre el tema Steven agregó: “Santiago Arias jugará ante Bolivia y tiene algo que hace muy bien, que a veces no lo hace tanto porque no sube mucho, pero tiene unos muy buenos centros”.

