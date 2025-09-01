El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

Programas

El Pulso del Fútbol, 1 de septiembre de 2025

El Pulso del Fútbol analiza los posibles técnicos del América de Cali.

Dimayor

Dimayor / Diario AS Colombia

Juan Sebastián Cedeño Vargas

El Pulso del Fútbol, 1 de septiembre de 2025

El Pulso del Fútbol, 1 de septiembre de 2025

44:08

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Dimayor

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la actualidad de los jugadores convocados a la Selección Colombia. César dijo: “Bolivia nunca nos ha ganado en Colombia en toda la historia. James jugó bien ante Querétaro, pero no le pusieron buena calificación en México, aunque acá en Colombia lo calificaron bien”. Sobre el tema Steven agregó: “Santiago Arias jugará ante Bolivia y tiene algo que hace muy bien, que a veces no lo hace tanto porque no sube mucho, pero tiene unos muy buenos centros”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad