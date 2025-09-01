Defensora instó al Senado a garantizar independencia judicial en elección de nuevo magistrado de la C. Constitucional

CUC400. CÚCUTA (COLOMBIA), 06/05/2025.- La defensora del pueblo de Colombia Iris Marín Ortiz, habla este martes durante su visita a Cúcuta (Colombia). Marín calificó como "positivo" el anuncio del Gobierno de que se instalará en Tibú, en la región del Catatumbo, una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) del Frente 33 de las disidencias de las FARC, con el que el Gobierno tiene negociaciones de paz, pero advirtió de los riesgos de dar ese paso. EFE/ Mario Caicedo / Mario Caicedo ( EFE )

La mañana de este lunes 01 de septiembre, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, instó al Senado de la República a que la elección de la persona que va a reemplazar al magistrado José Fernando Reyes en la Corte Constitucional, se oriente a garantizar la independencia, autonomía e imparcialidad judicial, así como la paridad de género y la representación de la diversidad étnica y regional del país.

En su pronunciamiento, la Defensora Marín Ortiz advirtió sobre los riesgos de que el debate se centre en el carácter pro-gobierno o anti-gobierno de los candidatos, recordando que la legitimidad de una decisión judicial reside en su argumentación jurídica. Asimismo, hizo un llamado a la autocrítica al interior de la magistratura para evitar la cooptación por sectores de poder que pretenden instrumentalizar las decisiones judiciales.

La Defensora del Pueblo lamentó que, a pesar de los esfuerzos, este año se haya reducido la participación de mujeres en las altas cortes y que la representación de afrodescendientes e indígenas siga siendo baja o inexistente. En este sentido, instó a tomar una decisión que busque la paridad y refleje de mejor manera la diversidad del país.

“Si la elección no se orienta a garantizar la independencia, autonomía e imparcialidad, así como la paridad, quien perderá será nuestra democracia”, concluyó la Defensora Marín Ortiz, manifestando su preocupación ante la posibilidad de que la polarización impida un debate objetivo orientado a fortalecer la rama judicial.

La terna para elegir nuevo magistrado de la Corte Constitucional:

María Patricia Balanta Medina.

Carlos Ernesto Camargo Assis.

Jaime Humberto Tobar Ordóñez.

Los destacados juristas atravesaron un proceso de convocatoría en el que se presentaron más de 50 abogados con gran experiencia en la Rama Judicial.