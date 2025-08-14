Lista la terna para próximo magistrado de la Corte Constitucional: quedó el exdefensor Camargo

JUSTICIA

Luego de la audiencia pública en la que fueron escuchados 14 destacados juristas, al Corte Suprema de Justicia eleigió la terna entre la que el Senado escogerá al próximo magistrado de la Corte Constitucional en reemplazo del magistardo José Fernando Reyes.

Los abogados que siguen en la carrera por el cargo son:

María Patricia Balanta Medina.

Carlos Ernesto Camargo Assis.

Jaime Humberto Tobar Ordóñez.

Los destacados juristas atravesaron un proceso de convocatoría en el que se presentaron más de 50 abogados con gran experiencia en la Rama Judicial.

Ahora lo que sigue es que serán escuchados en el Senado de la República, órgano que elegirá al próximo magistrado o magistrada.

María Patricia Balanta Medina

Balanta es abogada de la Universidad Central dell Valle del Cauca de Tuluá con 34 años de desempeño en la Rama Judicial. Tiene una especialización en Comercio Internacional de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y otra especialización en Derecho de Familia y Derecho Procesal Civil, de la Universidad Externado de Colombia.

En la audiencia pública, Balanta aseguró que el juez constitucional debe juzgar controlando toda presión, omitiendo mensajes catastróficos.

“La labor de la Corte Constitucional no es ajena a la objetividad analítica que mantiene la distancia crítica necesaria para emprender con eticidad y con metodología rigurosa el examen imparcial de las diferentes interpretaciones, con serenidad conceptual, sin sospecha de prejuicios, con espíritu abierto y ambición creadora para fortalecer las narrativas amables y llevarlas al campo donde florecen la razón y los análisis jurídicos y sistémicos”, indicó la abogada.

Carlos Camargo

Carlos Camargo Assis es oriundo del municipio de Cereté (Córdoba), abogado y tiene una maestría y un doctorado en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, en la cual también fue profesor de cátedra.

Fue defensor del Pueblo y magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE). Asimismo, ha ido de la mano del conservatismo de Córdona en su incursión política.

El exdefensor el Pueblo se dirigió a la Sala Plena y aseguró que es necesario que se creen diálogos jurídicos claros y seguros entre todas las Cortes.

“La Constitución no otorga supremacías, sino que distribuye funciones bajo el principio de colaboración armónica. En las últimas salas de selección de la Corte Constitucional, un número significativo de acciones de tutela contra decisiones judiciales de esta Honorable Corte han sido seleccionadas, lo cual refleja la necesidad de que entre las Cortes exista un diálogo”, indicó Camargo.

Jaime Humberto Tobar Ordóñez

Tobar es un abogado egresado de la Universidad del Rosario con posgrados en derecho financiero y derecho procesal de la misma universidad. Tiene más de 35 años de experiencia.

Adicionalmente, adelantó estudios de posgrado en Derecho Constitucional del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid (España) y Derecho comparado de la Universidad Complutense de Madrid (España).

Se ha especialozado en el arbitraje internacional, litigios y derecho de la competencia.

El doctor Humberto recordó que la Corte es un pilar fundamental de la democracia y por eso es importante tomas decisiones con actitud ponderada y serena.

“Considero que la Corte Constitucional debe ser estricta y autorrestringida cuando se trata de revisar sentencias proferidas por el órgano límite de la respectiva jurisdicción ordinaria y administrativa, y sólo por las razones genuinamente excepcionales, cuando se afecten grandemente los derechos fundamentales, debe asumir esa revisión, en todo caso respetando las competencias propias del juez natural de la controversia”, dijo el jurista.