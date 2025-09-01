Crisis en el Catatumbo ha complicado el acceso a la salud de integrantes de la comunidad Barí
Los indígenas piden a los violentos respetar a las autoridades ancestrales.
Las comunidades indígenas en la región del Catatumbo han denunciado que, a raíz de la guerra territorial entre el ELN y las disidencias de las FARC, se ha complicado el acceso a la salud para sus integrantes.
Así lo explicó el líder indígena Motilón Barí, Alexander Dora, quien aseguró que la guerra territorial entre el ELN y las disidencias de las FARC ha provocado que sus comunidades no puedan acceder a brigadas de salud, generando esto que sus integrantes se estén enfermando.
“La crisis sí nos ha complicado el acceso a la salud. Seguramente por la situación que ha desencadenado por el conflicto” dijo el líder indígena.
Aseguró que desde que comenzó la crisis, “no hemos podido alimentarnos bien y eso ha provocado que la comunidad se enferme con más frecuencia”.
Pidió a los violentos respetar al personal médico y a las comunidades ancestrales del territorio.