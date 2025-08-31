Aparente atentado contra el Cantón San Jorge de Cúcuta, fue frustrado

Batallón en la ciudad de Cúcuta. / Foto: Audrey Carrillo- Archivo. ( Thot )

Cúcuta

Una inusual escena se vivió la mañana de este domingo 31 de agosto, cuando un hombre llegó hasta la entrada al Cantón San Jorge, en la ciudad de Cúcuta, asegurando que le habían pagado por atentar contra las instalaciones.

Según pudo conocer Caracol Radio, esta persona se acercó hasta el grupo de uniformados que prestaban seguridad en la entrada al Cantón y habría confesado lo sucedido, entregándoles el explosivo que llevaba en su poder: una granada.

Una vez ocurrido esto, fueron activados los protocolos para la manipulación de esta granada, que posteriormente fue activada de manera controlada.

El hombre fue dejado a disposición de las autoridades competentes, quienes adelantan una investigación para conocer quién estaría detrás de este nuevo atentado que se pretendía perpetrar contra las instalaciones militares.