Cortes de luz en Bogotá este martes en 14 barrios de 10 localidades y dos municipios de Cundinamarca
La capital y varios municipios aledaños se someterán a cortes programados por la empresa Enel Colombia, que hará ajustes en la red de suministro de energía.
Bogotá D. C.
En el inicio de septiembre, se programan suspensiones en el servicio de energía eléctrica en en 14 barrios de 10 localidades Bogotá, además de los municipios de Funza y Soacha en Cundinamarca.
Estos cortes fueron anunciados por Enel Colombia y se deben justamente a trabajos de esta empresa en la red de suministro de energía. En muchos de los barrios que tendrán estos cortes, la suspensión del servicio se extenderá por buena parte del martes 2 de septiembre de 2025.
Cortes de luz - Localidad de Antonio Nariño
- Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 23 a carrera 25 entre calle 0 sur a calle 2 sur - Barrio La Fraguita.
Cortes de luz - Localidad de Ciudad Bolívar
- Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. De la calle 68 sur a calle 70 sur entre carrera 48 a carrera 50 - Barrio Bellavista.
Cortes de luz - Localidad de Engativá
- Desde las 12:00 a. m. hasta las 8:00 a. m. De la carrera 67 a carrera 69 entre calle 54 a calle 56 - Barrio Jardín Botánico.
- Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 110 a carrera 112 entre calle 63 a calle 65 - Barrio Marandu.
- Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 90 a carrera 92 entre calle 89 a calle 91 - Barrio Los Cerezos.
Cortes de luz - Localidad de Fontibón
- Desde las 8:15 a. m. hasta las 12:15 p. m. De la carrera 95 a carrera 97 entre calle 15 a calle 17 - Barrio Guadual.
- Desde las 8:00 p. m. hasta las 11:59 a. m. De la carrera 67 a carrera 69 entre calle 12 a calle 18 - Barrio Granjas de Techo
- Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 17 a calle 19 entre carrera 68 a carrera 70 - Barrio Montevideo.
Cortes de luz - Localidad de Kennedy
- Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 85 a carrera 87 entre calle 36 sur a calle 38 sur - Barrio Patio Bonito II.
Cortes de luz - Localidad de Los Mártires
- Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 24 a carrera 28 entre calle 11 a calle 13 - Barrio Ricaurte.
Cortes de luz - Localidad de Puente Aranda
- Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 42 a carrera 44 entre calle 3 a calle 5 - Barrio San Francisco.
Cortes de luz - Localidad de San Cristóbal
- Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 13 este a carrera 15 este entre calle 40 sur a calle 42 sur - Barrio Altos del Zipa.
Cortes de luz - Localidad de Santa Fe
- Desde las 12:00 a. m. hasta las 11:59 p. m. De la carrera 12 a carrera 14 entre calle 0 a calle 3 - Barrio San Bernardino.
Cortes de luz - Localidad de Teusaquillo
- Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 27 a calle 29 entre carrera 19 a carrera 21 - Barrio Teusaquillo.
Cortes de luz en municipios de Cundinamarca
- Funza: desde las 9:00 a. m. hasta las 1:00 p. m. Vereda La Isla.
- Soacha: desde las 7:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. calle 37 a calle 40 entre carrera 33 este a carrera 43 este - Barrio Ciudadela Sucre Buenos Aires.