Tiroteo en Funza, Cundinamarca: deja un muerto y dos personas capturadas

En horas de la mañana de este 29 de agosto, se reportó un intercambio de disparos entre militares de la Brigada 13 del Ejército Nacional y tres presuntos delincuentes.

Este hecho se da en medio de una interceptación a una camioneta en la que se transportaban tres jóvenes que al parecer, pretendían atracar una finca en el municipio.

Los jóvenes sorprendidos dispararon en contra de las tropas, por lo que se presenta un tiroteo que deja a uno de estos presuntos delincuentes muerto y a los otros dos capturados.

Asimismo, las tropas logran incautar el armamento que llevaban los delincuentes.

Noticia en desarrollo…