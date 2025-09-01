City Sightseeing Cartagena modifica su ruta actual: conozca el nuevo recorrido

Cartagena

A partir del 1 de septiembre, la ruta de City Sightseeing será de 60 minutos, iniciando en la parada del Muelle de la Bodeguita, seguida por el Centro de Convenciones, la Torre del Reloj, el Castillo de San Felipe, el Museo Rafael Núñez, Boquetillo y San Francisco.

La zona de Bocagrande, contará con un cambio: subirá por la Av. San Martín, tomará el retorno en la calle 10 y regresará al Centro Histórico por la Av. Tercera para continuar con la frecuencia.

“Nuestros turistas tendrán oportunidad de explorar más de la ciudad, participar en las caminatas guiadas y aprovechar los beneficios incluidos en su tiquete, ahora integrados en nuestra nueva tarjeta de beneficios “City Pass”, que reúne experiencias y ventajas junto a nuestros aliados locales”, aseguró la empresa.

Además, podrán seguir explorando de la mano de los guías expertos a través de tours privados y experiencias imperdibles, como el Tour Vistas y Leyendas, Mirador Sagrado, Selfie Tour, Sunset Bay Tour, entre otros, para que vivan la ciudad de una manera única y personalizada.

Desde International Tourism Group (ITG), y a través de las marcas City Sightseeing Cartagena y Local Expert Cartagena, seguirán comprometidos con ser un aliado estratégico para la ciudad: desarrollando experiencias únicas, mostrando lo mejor de La Heroica y generando desarrollo económico, como lo hecho durante estos 15 años de historia.